Cum au descris-o olandezii pe FCSB înaintea confruntării cu Feyenoord. Mesaj ferm despre campioană - Antena Sport

Cum au descris-o olandezii pe FCSB înaintea confruntării cu Feyenoord. Mesaj ferm despre campioană

Fotbal | Europa League

Cum au descris-o olandezii pe FCSB înaintea confruntării cu Feyenoord. Mesaj ferm despre campioană

Viviana Moraru Publicat: 9 decembrie 2025, 19:04

Cum au descris-o olandezii pe FCSB înaintea confruntării cu Feyenoord. Mesaj ferm despre campioană

Jucători FCSB - Sport Pictures

Olandezii au prefațat duelul dintre FCSB și Feyenoord, din etapa a șasea a grupei de Europa League. Partida se va disputa joi, pe Arena Națională, de la ora 22:00. 

Jurnaliștii olandezi au descris-o pe FCSB ca fiind o „echipă în criză”, ținând cont de faptul că roș-albaștrii se confruntă cu mari probleme de lot din cauza accidentărilor. 

Cum au descris-o olandezii pe FCSB înaintea confruntării cu Feyenoord 

De asemenea, olandezii au evidențiat faptul că FCSB a schimbat mai mulți titulari în ultimele meciuri, ei neștiind la ce prim 11 să se așteaptă, ținând cont și de accidentări. 

„Într-un meci crucial pentru supraviețuirea în Europa League, Feyenoord înfruntă o echipă aflată în criză. FCSB s-a chinuit tot anul și a fost afectată și de un număr semnificativ de accidentări. O analiză a unei forțe decăzute din fotbalul românesc. 

În cazul acestui adversar, nu doar schimbarea numelui este un mister. Și unsprezecele de start este extrem de speculativ. Acest lucru se datorează parțial accidentări care au lovit-o pe FCSB. În al doilea rând, antrenorul Elias Charamboulos, disperat din cauza lipsei de rezultate, a schimbat brusc majoritatea titularilor de mai multe ori, o încercare disperată pe care a repetat-o și înaintea meciului din deplasare cu Go Ahead Eagles”, au notat olandezii de la vi.nl, înainte de FCSB – Feyenoord. 

FCSB a înregistrat doar o victorie în grupa de Europa League, scor 1-0, cu Go Ahead Eagles. Campioana a fost ulterior învinsă de Young Boys, Bologna, Basel și Steaua Roșie Belgrad, fiind pe locul 31 în grupă. 

Feyenoord ocupă locul 31 având, la fel ca FCSB, doar trei puncte obținute după victoria cu Panathinaikos din etapa a treia. Olandezii au fost învinși de Braga, Aston Villa, Stuttgart și de Celtic. 

