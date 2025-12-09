Record în UEFA Champions League! Performanță remarcabilă la doar 17 ani - Antena Sport

Bayern Munchen și-a continuat forma fantastică din acest sezon, reușind să bifeze un nou succes în grupa principală de UEFA Champions League, scor 3-1 cu Sporting Lisabona.
Lennart Karl a înscris iarăși pentru formația antrenată de Vincent Kompany și a stabilit o performanță impresionantă în cea mai tare competiție inter-cluburi, la doar 17 ani.
Lennart Karl, record unic în UEFA Champions League. Ce s-a întâmplat în Bayern – Sporting
Bayern Munchen s-a impus marți seară fără mari emoții contra celor de la Sporting Lisabona, asta deși formația portugheză a reușit să puncteze prima pe terenul campioanei Germaniei.
Serge Gnabry a echilibrat imediat situația pe tabelă, ca mai apoi Lennart Karl să puncteze pentru gruparea pregătită de Vincent Kompany. A fost al treilea meci consecutiv din Liga Campionilor în care puștiul-minune din Bundesliga a marcat.
El a mai reușit să puncteze și în duelurile cu Arsenal și Club Brugge, devenind astfel cel mai tânăr fotbalist din istoria competiției care stabilește această performanță: 17 ani și 90 de zile.
⭐️🇩🇪 Lennart Karl becomes the youngest player ever to score in three consecutive UCL games. 3️⃣🚀
⚽️ Club Brugge
⚽️ Arsenal
⚽️ Sporting
17 years, 90 days old. pic.twitter.com/7ljs24nLWk
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2025
