Record în UEFA Champions League! Performanță remarcabilă la doar 17 ani - Antena Sport

Bayern Munchen și-a continuat forma fantastică din acest sezon, reușind să bifeze un nou succes în grupa principală de UEFA Champions League, scor 3-1 cu Sporting Lisabona.

Lennart Karl a înscris iarăși pentru formația antrenată de Vincent Kompany și a stabilit o performanță impresionantă în cea mai tare competiție inter-cluburi, la doar 17 ani.

Lennart Karl , record unic în UEFA Champions League. Ce s-a întâmplat în Bayern – Sporting

Bayern Munchen s-a impus marți seară fără mari emoții contra celor de la Sporting Lisabona, asta deși formația portugheză a reușit să puncteze prima pe terenul campioanei Germaniei.

Serge Gnabry a echilibrat imediat situația pe tabelă, ca mai apoi Lennart Karl să puncteze pentru gruparea pregătită de Vincent Kompany. A fost al treilea meci consecutiv din Liga Campionilor în care puștiul-minune din Bundesliga a marcat.

El a mai reușit să puncteze și în duelurile cu Arsenal și Club Brugge, devenind astfel cel mai tânăr fotbalist din istoria competiției care stabilește această performanță: 17 ani și 90 de zile.