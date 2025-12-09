„Parte din sufletul meu”. Mircea Lucescu a reacționat după ce România a aflat unde va juca barajul cu Turcia - Antena Sport

Mircea Lucescu, pe arena celor de la Beșiktaș, pe vremea când era antrenorul lui Dinamo Kiev/ Profimedia

Mircea Lucescu a reacționat după ce România a aflat unde va juca barajul cu Turcia, din martie. Meciul „de foc” se va disputa la Istanbul, pe arena celor de la Beșiktaș.

Mircea Lucescu o cunoaște perfect pe Beșiktaș. Selecționerul i-a antrenat pe turci între 2002 și 2004, reușind să cucerească un titlu alături de formația din Istanbul.

Mircea Lucescu a recunoscut că și-a lăsat o parte din suflet pe arena celor de la Beșiktaș, fosta lui echipă. Selecționerul a declarat că stadionul este unul spectaculos, având o capacitate de puțin peste 41.000 de locuri.

„Este o parte din sufletul meu acolo! A fost singura echipă dintre cele mari din Istanbul ce a câștigat campionatul când a făcut 100 de ani. Este un stadion de excepție, după ce a fost refăcut. Este ceva incredibil, cu o sonorizare extraordinară”, a declarat Mircea Lucescu, conform gsp.ro.

Mircea Lucescu a reușit să bifeze 89 de meciuri pe banca celor de la Beșiktaș, cucerind titlul în Turcia în sezonul 2002-2003, sezon în care echipa sărbătorea fix 100 de ani de la înființare.