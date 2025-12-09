„Parte din sufletul meu”. Mircea Lucescu a reacționat după ce România a aflat unde va juca barajul cu Turcia - Antena Sport

Mircea Lucescu a reacționat după ce România a aflat unde va juca barajul cu Turcia, din martie. Meciul „de foc” se va disputa la Istanbul, pe arena celor de la Beșiktaș.
Mircea Lucescu o cunoaște perfect pe Beșiktaș. Selecționerul i-a antrenat pe turci între 2002 și 2004, reușind să cucerească un titlu alături de formația din Istanbul.
Mircea Lucescu a reacționat după ce România a aflat unde va juca barajul cu Turcia
Mircea Lucescu a recunoscut că și-a lăsat o parte din suflet pe arena celor de la Beșiktaș, fosta lui echipă. Selecționerul a declarat că stadionul este unul spectaculos, având o capacitate de puțin peste 41.000 de locuri.
„Este o parte din sufletul meu acolo! A fost singura echipă dintre cele mari din Istanbul ce a câștigat campionatul când a făcut 100 de ani. Este un stadion de excepție, după ce a fost refăcut. Este ceva incredibil, cu o sonorizare extraordinară”, a declarat Mircea Lucescu, conform gsp.ro.
Mircea Lucescu a reușit să bifeze 89 de meciuri pe banca celor de la Beșiktaș, cucerind titlul în Turcia în sezonul 2002-2003, sezon în care echipa sărbătorea fix 100 de ani de la înființare.
Barajul Turcia – România se va juca pe stadionul lui Beșiktaș
Potrivit unui comunicat publicat marți de Federația Română de Fotbal, Turcia – România va avea loc pe stadionul celor de la Beșiktaș, acesta având o capacitate de 42.590 de locuri.
„Federația de fotbal din Turcia a anunțat locul de desfășurare a partidei Turcia – România, programate pe 26 martie, primul meci din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial din 2026! Jocul va fi găzduit de Besiktas Park din Istanbul, o arenă cu o capacitate de 42.590 de locuri”, se arată în comunicatul FRF.
Tricolorii vor disputa în 26 martie semifinala play-off-ului, în deplasare, împotriva Turciei. În cazul unei victorii, România ar juca finala tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Kosovo şi Slovacia. Dacă se va califica la Mondial, România va face parte din Grupa D, unde ar avea programate trei partide, după cum urmează:
- Australia – România, Vancouver, 13 iunie
- Paraguay – România, San Francisco, 19 iunie
- Statele Unite – România, Los Angeles, 25 iunie
