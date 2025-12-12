Bine ați venit la circ! Cu nouă zile înaintea Cupei Africii, Camerun are doi selecționeri și două loturi diferite - Antena Sport

Pe 21 decembrie, în Maroc, debutează a 35-a ediție a Cupei Africii, care adună 24 de selecționate. Cu mai puțin de zece zile înainte de startul turneului, una dintre favoritele istorice, Camerun, trăiește un haos inimaginabil.
„Lei neîmblânziți” au, pe hârtie, doi selecționeri, fiecare cu loturi diferite! În plus, vedeta absolută a Camerunului, Vincent Aboubakar, ar fi fost exclusă de însuși președintele Federației, Samuel Eto’o, care se teme să nu-i fie doborât recordul.
„Circ” în Camerun: selecționerul a fost demis, dar rămâne în funcție
Acum câteva zile, după ce Camerun a ratat calificarea la Campionatul Mondial, Samuel Eto’o l-a demis pe selecționerul Marc Brys. Totuși, tehnicianul belgian nu a acceptat concedierea.
Mai mult, belgianul a rămas pe poziții, în condițiile în care Brys are contract cu Ministerul Sportului din Camerun, nu cu Federația, până în septembrie 2026. Și de aici s-a declanșat „nebunia”.
Starul Aboubakar, scos din schemă de Samuel Eto’o!
Federația din Camerun, cu un nou selecționer, localnicul David Pagou, a anunțat lotul pentru Cupa Africii. 28 de jucători, dar cu surprize uriașe: lipsesc portarul André Onana, Eric Choupo-Moting și starul Vincent Aboubakar. Cel din urmă, căpitan și golgheter al echipei, mai are 12 goluri până să-l ajungă pe Samuel Eto’o în fruntea celor mai buni marcatori din Camerun.
Potrivit surselor locale, Samuel Eto’o ar fi decis excluderea lui Aboubakar din lotul pentru Cupa Africii, de teamă să nu-i fie periclitată poziția de golgheter all-time al echipei naționale.
Brys are propriul lot pentru Cupa Africii
Telenovela a continuat și miercuri, 10 decembrie, Marc Brys a anunțat propriul lot pentru Cupa Africii! Belgianul a trimis selecția, care îi include pe Vincent Aboubakar și André Onana, la Ministerul Sportului.
„Cum poți să mergi la Cupa Africii fără un portar de clasă mondială? Sau fără Aboubakar? E incredibil, dar nu mă surprinde. Decizia vine de la un narcisist, care se crede cel mai bun”, a spus Brys, în presa din Belgia.
Momentan, disputa nu este soluționată. Brys așteaptă o decizie din partea lui Paul Biya, președintele Camerunului, dar până atunci „leii neîmblânziți” rămân cu doi selecționeri și două loturi diferite.
● Camerun debutează la Cupa Africii pe 24 decembrie, împotriva Coastei de Fildeș.
● Camerun face parte din grupa F, unde mai sunt Gabon și Mozambic.
- Discuţii pentru reducerea numărului de echipe din Liga 1. LPF confirmă
- Veste uriașă pentru CFR Cluj, chiar înaintea meciului cu Csikszereda! Există acord pentru plată
- Jandermeria anunţă că s-au consumat droguri la FCSB – Feyenoord. S-a deschis dosar penal
- Dorit de Gigi Becali la FCSB, Denis Drăguș a liber să se transfere. Ce au decis turcii
- Marius Șumudică l-a luat la țintă pe Filipe Coelho, după eșecul cu Sparta Praga: „O mare parte de vină este a lui”