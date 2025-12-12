Bine ați venit la circ! Cu nouă zile înaintea Cupei Africii, Camerun are doi selecționeri și două loturi diferite - Antena Sport

Pe 21 decembrie, în Maroc, debutează a 35-a ediție a Cupei Africii, care adună 24 de selecționate. Cu mai puțin de zece zile înainte de startul turneului, una dintre favoritele istorice, Camerun, trăiește un haos inimaginabil.

„Lei neîmblânziți” au, pe hârtie, doi selecționeri, fiecare cu loturi diferite! În plus, vedeta absolută a Camerunului, Vincent Aboubakar, ar fi fost exclusă de însuși președintele Federației, Samuel Eto’o, care se teme să nu-i fie doborât recordul.

„Circ” în Camerun: selecționerul a fost demis, dar rămâne în funcție

Acum câteva zile, după ce Camerun a ratat calificarea la Campionatul Mondial, Samuel Eto’o l-a demis pe selecționerul Marc Brys. Totuși, tehnicianul belgian nu a acceptat concedierea.

Mai mult, belgianul a rămas pe poziții, în condițiile în care Brys are contract cu Ministerul Sportului din Camerun, nu cu Federația, până în septembrie 2026. Și de aici s-a declanșat „nebunia”.

Starul Aboubakar, scos din schemă de Samuel Eto’o!

Federația din Camerun, cu un nou selecționer, localnicul David Pagou, a anunțat lotul pentru Cupa Africii. 28 de jucători, dar cu surprize uriașe: lipsesc portarul André Onana, Eric Choupo-Moting și starul Vincent Aboubakar. Cel din urmă, căpitan și golgheter al echipei, mai are 12 goluri până să-l ajungă pe Samuel Eto’o în fruntea celor mai buni marcatori din Camerun.