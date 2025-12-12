Marius Șumudică l-a luat la țintă pe Filipe Coelho, după eșecul cu Sparta Praga: „O mare parte de vină este a lui” - Antena Sport

Universitatea Craiova a suferit joi seară un eșec dramatic în fața cehilor de la Sparta Praga, asta după ce oltenii reușiseră să revină în meci, prin intermediul golului marcat de atacantul Steven Nsimba.

Marius Șumudică l-a criticat pe tehnicianul formației din Bănie pentru felul în care a pregătit jocul, dar și pentru modul în care a gestionat schimbările.

Marius Șumudică dă vina pe Filipe Coelho, după 1-2 cu Sparta Praga

Eșecul cu Sparta Praga a scos la iveală și anumite nemulțumiri în cadrul jucătorilor. Anzor a irosit o lovitură de la 11 metri și l-a apostrofat pe antrenorul Craiovei, după ce acesta a luat decizia de a-l înlocui.

Marius Șumudică a analizat prestația „leilor” și l-a criticat pe portughezul Filipe Coelho pentru felul în care a ales să joace această dispută din Conference League.

„Aşa se face dacă vrei să îngheţi un rezultat. Scoate un atacant şi îl bagă pe Stevanovic în locul lui Baiaram. Nu au jucat 3-5-2, au jucat 5-4-1 de la început. Cu Baiaram în partea stângă şi un atacant.