Marius Șumudică l-a luat la țintă pe Filipe Coelho, după eșecul cu Sparta Praga: „O mare parte de vină este a lui” - Antena Sport

Marius Șumudică l-a luat la țintă pe Filipe Coelho, după eșecul cu Sparta Praga: „O mare parte de vină este a lui”

Daniel Işvanca Publicat: 12 decembrie 2025, 16:16

Marius Șumudică l-a luat la țintă pe Filipe Coelho, după eșecul cu Sparta Praga: O mare parte de vină este a lui”

Filipe Coelho / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a suferit joi seară un eșec dramatic în fața cehilor de la Sparta Praga, asta după ce oltenii reușiseră să revină în meci, prin intermediul golului marcat de atacantul Steven Nsimba.

Marius Șumudică l-a criticat pe tehnicianul formației din Bănie pentru felul în care a pregătit jocul, dar și pentru modul în care a gestionat schimbările.

Marius Șumudică dă vina pe Filipe Coelho, după 1-2 cu Sparta Praga

Eșecul cu Sparta Praga a scos la iveală și anumite nemulțumiri în cadrul jucătorilor. Anzor a irosit o lovitură de la 11 metri și l-a apostrofat pe antrenorul Craiovei, după ce acesta a luat decizia de a-l înlocui.

Marius Șumudică a analizat prestația „leilor” și l-a criticat pe portughezul Filipe Coelho pentru felul în care a ales să joace această dispută din Conference League.

„Aşa se face dacă vrei să îngheţi un rezultat. Scoate un atacant şi îl bagă pe Stevanovic în locul lui Baiaram. Nu au jucat 3-5-2, au jucat 5-4-1 de la început. Cu Baiaram în partea stângă şi un atacant.

Nu au mai avut forţa pe atac ca înainte. Ce au făcut cehii foarte bine. Jucau 3-4-3 şi îl împingeau pe Vydra la mijloc, chiar cu spatele la poarta adversă. Au făcut asta pe construcţie.

Pe apărare îl retrăgeau pe Rrahmani la numărul 6. Nu se duceau trei pe trei să facă presiune. Împingeau fundaşii laterali foarte sus, iar Rrahmani cobora cu numărul 6 tot timpul”.

Marius Șumudică: „Nu a citit jocul”

„Asta au făcut foarte bine. Când au recuperat mingea, aveau un plus pe faza de atac. Revenind la Coelho, când faci schimbarea asta este şi un pic de ghinion. Dar tu dai semnalul că trebuie să te retragi, să conservi rezultatul.

În acel moment, au greşit. Sparta Praga are jucători care rezolvă situaţii de 1 contra 1, de mare calitate. Dar, în momentul în care şi tu îi aduci şi îi aduci în jumătatea ta proprie… 

Asta s-a întâmplat şi au luat gol. Cu siguranţă că o parte de vină are Coelho. Cum l-am lăudat până acum că a adus un echilibru, pentru cum vorbeşte la conferinţele de presă. Ieri nu a citit jocul. O mare parte de vină este a lui”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

