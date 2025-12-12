Veste uriașă pentru CFR Cluj, chiar înaintea meciului cu Csikszereda! Există acord pentru plată - Antena Sport

CFR Cluj va deschide etapa cu numărul 20 din Liga 1, iar formația antrenată de Daniel Pancu va primi vineri seară vizita celor de la Csikszereda. Cu câteva ore înaintea partidei, ardelenii au primit o veste extraordinară.
Concret, clubul din Gruia va scăpa de insolvență, după ce s-a ajuns la un acord cu agentul Cătălin Sărmășan. Procesul acestuia cu CFR a fost amânat pentru luna martie a anului 2026.
CFR Cluj scapă temporar de insolvență
CFR Cluj a început să primească și vești bune, după ce clubul a fost aproape de a intra în insolvență și de a fi chiar exclus din competițiile europene.
Potrivit lagazzetta.ro, gruparea ardeleană a ajuns la un acord cu agentul Cătălin Sărmășan, astfel că procesul a fost amânat pentru data de 26 martie 2026, cu termen de eșalonare a plăților.
Practic, formația patronată de Neluțu Varga a primit o nouă oportunitate de a-și rezolva situația financiară, cel puțin până la începutul anului viitor, când va avea loc un nou termen în acest proces.
