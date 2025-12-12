Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veste uriașă pentru CFR Cluj, chiar înaintea meciului cu Csikszereda! Există acord pentru plată - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Veste uriașă pentru CFR Cluj, chiar înaintea meciului cu Csikszereda! Există acord pentru plată

Veste uriașă pentru CFR Cluj, chiar înaintea meciului cu Csikszereda! Există acord pentru plată

Daniel Işvanca Publicat: 12 decembrie 2025, 16:38

Comentarii
Veste uriașă pentru CFR Cluj, chiar înaintea meciului cu Csikszereda! Există acord pentru plată

Jucătorii de la CFR Cluj / SPORT PICTURES

CFR Cluj va deschide etapa cu numărul 20 din Liga 1, iar formația antrenată de Daniel Pancu va primi vineri seară vizita celor de la Csikszereda. Cu câteva ore înaintea partidei, ardelenii au primit o veste extraordinară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, clubul din Gruia va scăpa de insolvență, după ce s-a ajuns la un acord cu agentul Cătălin Sărmășan. Procesul acestuia cu CFR a fost amânat pentru luna martie a anului 2026.

CFR Cluj scapă temporar de insolvență

CFR Cluj a început să primească și vești bune, după ce clubul a fost aproape de a intra în insolvență și de a fi chiar exclus din competițiile europene.

Potrivit lagazzetta.ro, gruparea ardeleană a ajuns la un acord cu agentul Cătălin Sărmășan, astfel că procesul a fost amânat pentru data de 26 martie 2026, cu termen de eșalonare a plăților.

Practic, formația patronată de Neluțu Varga a primit o nouă oportunitate de a-și rezolva situația financiară, cel puțin până la începutul anului viitor, când va avea loc un nou termen în acest proces.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
Observator
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
Cum a bătut-o FCSB pe Feyenoord, o echipă de 235 milioane de euro. Raportul Wyscout al unei seri magice pe Arena Națională
Fanatik.ro
Cum a bătut-o FCSB pe Feyenoord, o echipă de 235 milioane de euro. Raportul Wyscout al unei seri magice pe Arena Națională
17:43
Primele plecări de la Universitatea Craiova după eşecul cu Sparta Praga
17:31
FCSB a realizat performanța săptămânii în Europa League! Anunțul oficial al UEFA
17:02
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 decembrie
16:57
Olandezii l-au desființat pe Robin Van Persie, după eșecul dramatic suferit de Feyenoord la București
16:52
Discuţii pentru reducerea numărului de echipe din Liga 1. LPF confirmă
16:30
Jandermeria anunţă că s-au consumat droguri la FCSB – Feyenoord. S-a deschis dosar penal
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 2 Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro 3 “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord 4 FCSB – Feyenoord 4-3. Campioana României, victorie dramatică, la ultima fază! Revenire de poveste a roş-albaştrilor 5 Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie 6 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”