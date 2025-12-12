Discuţii pentru reducerea numărului de echipe din Liga 1. LPF confirmă - Antena Sport

Se pregăteşte o nouă modificare importantă în formatul Ligii 1? Marius Mitran, directorul de comunicare de la LPF, a confirmat o discuţie la vârful LPF în acest sens.

Primul oficial de club care s-a arătat nemulţumit de actualul program în Liga 1 a fost Mihai Stoica. El a criticat numărul mare de meciuri şi spune că e momentul să fie făcute modificări: „Meciul ăsta a fost meciul cu numărul 34 din iulie 2024 din cupele europene. Înainte, 34 de meciuri se jucau într-un sezon de Liga 1. Aici este o mare problemă. Văd că e și Marius Mitran… Trebuie să regândim sistemul. Nu e normal să avem cele mai multe meciuri din Europa. Nu e normal ca Premier League să aibă 38 de etape și Liga 1 40 la play-off”, a transmis Mihai Stoica la fanatik.ro.

Marius Mitran a confirmat că deja sunt discuţii pentru reducerea numărului de echipe în primul eşalon: „Știu că este o discuție. O discuție în sensul reducerii numărului de echipe. O reducere de la 16 la 14, ceva de genul. Cum a fost și înainte. Este o discuție. Nu știu exact, dar ceva de genul”, a transmis Mitran.

Mihai Stoica a declarat apoi că este “pentru” ca Liga 1 să cunoască o structură redusă.

“Bineînțeles! Sistemul este prea bun, prea spectaculos, dar cred că ar fi logic să nu se scadă punctele. Nu este normal să se înjumătățească, chiar dacă este mai palpitant așa. Nu se va ajunge la asta niciodată, e clar, dar fotbalul românesc ar funcționa bine dacă am avea 12 echipe în prima ligă și vreo 16 în liga a doua. Asta este opinia mea”, a mai spus oficialul FCSB.