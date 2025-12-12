Dinamo are o ofertă pe masă pentru Kennedy Boateng: "În jur de 400.000, 500.000 de euro". Unde e dorit fundașul - Antena Sport

Kennedy Boateng, unul dintre cei mai buni jucători ai lui Dinamo din ultimele sezoane, se află în ultimul an de contract, iar un club din străinătate a intrat pe fir pentru a-l transfera. Marius Șumudică a fost cel care a dezvăluit detalii legate de suma pe care o poate primi clubul alb-roșu, dar și ce salariu ar încasa fundașul togolez.
Dinamo își dorește să ocupe o poziție cât mai înaltă în acest sezon, iar alb-roșiii cu siguranță nu exclud posibilitatea de a se lupta la titlu. Pentru a face acest lucru, “câinii” ar trebui să mai aducă jucători și să se asigure că își păstrează “nucleul”, însă Boateng este cel care le poate da o veste proastă suporterilor echipei din Ștefan cel Mare.
Boateng poate pleca în iarnă de la Dinamo
După ce Andrei Nicolescu a vorbit recent despre situația contractuală a fundașului, a lui Eddy Gnahore și a lui Georgi Milanov, ale căror contracte expiră vara viitoare, Marius Șumudică a venit cu un anunț. Potrivit fostului antrenor din Giulești, Boateng este dorit de o echipă din Rusia care e dispusă să achite până la jumătate de milion de euro pentru el.
Șumudică nu a dat numele echipei din est care îl vrea pe Boateng, însă a continuat să dea detalii și a menționat că stoperul ar urma să încaseze un salariu aproape triplu față de cel pe care îl primește acum la Dinamo. Dacă oferta respectivă din Rusia s-ar concretiza, atunci fundașul ar putea semna pentru o înțelegere care să îi ofere în jur de 40.000 de euro pe lună.
“Dacă vor face încă două-trei transferuri în această iarnă, acum să nu îl piardă pe Boateng, am înțeles că este în ultimele 6 luni de contract, atât el, cât și Gnahore. Și din ce am înțeles pentru fundașul central există o ofertă în momentul de față din străinătate și există posibilitatea să plece.
Se acordă și o sumă de bani pentru Dinamo, în jur de 400.000 – 500.000, ceea ce înseamnă foarte mult. Din Rusia am înțeles, prima ligă. El termină contractul. Dinamo nu mai poate să-l controleze, e în ultimele 6 luni. Dacă nu se înțeleg în vară pleacă liber. Automat probabil se vor mulțumi cu suma respectivă“, a spus fostul antrenor al Rapidului la fanatik.ro.
Adus în vara anului 2024 de la Austria Lustenau, Boateng a adunat în două sezoane 52 de partide pentru Dinamo, reușind să marcheze 4 goluri.
