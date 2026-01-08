Gigi Becali a anunțat când semnează înlocuitorul lui Adrian Șut cu FCSB: „Este străin, eu nu îl cunosc” - Antena Sport

Adrian Șut a plecat din cantonamentul celor de la FCSB pentru a semna cu cei de la Al-Ain. Mijlocașul român și-a luat deja adio de la coechipierii săi, campioana României urmând să încaseze o sumă importantă în schimbul său.
Patronul Gigi Becali a anunțat însă că deja s-a găsit înlocuitor pentru jucătorul care a evoluat în linia mediană a roș-albaștrilor și a transmis și când se va oficializa transferul.
FCSB i-a găsit deja înlocuitor lui Adrian Șut
Adrian Șut pleacă de la FCSB, după ce campioana României a ajuns la un acord cu Al-Ain pentru transferul definitiv al fotbalistului care a cucerit patru trofee alături de gruparea roș-albastră.
Gigi Becali a confirmat și el mutarea și a transmis și când va semna înlocuitorul internaționalului român. Transferul a fost efectuat de Mihai Stoica.
„Șut era deja nemulțumit de 6 luni, voia să plece. Dacă vrea să plece Tănase, nu pleacă, el e Redondo. O să vedeți azi mâine înlocuitorul. Când am vorbit cu Meme acum, i-am spus să facă ce vrea și cu ăla. Mi-a spus suma, 100.000 plus sau minus. Eu i-am zis, stăm la 100 mii? Luăm și cu asta basta. Este străin. Eu nu îl cunosc. Meme mi-a spus acum o lună că a văzut mulți jucători și că e unul foarte bun. Dacă Meme zice bun bun, așa a zis de Ngezana. Eu l-am luat imediat, Ngezana este bun bun. A mai greșit, dar acum o să fie.. A jucat și la echipa națională.
Ăsta a zis că este foarte bun jucător și atunci i-am spus să îi luăm pe ăștia de la Galați, Lameira și Joao Paolo. El mi-a zis că ăsta care îl putem lua e cinci clase peste ăștia doi. Eu nu îi reproșez niciodată lui Meme. Mi-a spus, vezi că nu e chiar ce vrei tu, e puțin defensiv, agresiv și fundaș central.
Eu am zis că vreau unul agresiv la mijlocul terenului, punct fix, care să joace cu Tănase și Olaru. Exact asta îmi doream, dar a zis că e foarte tehnic. Ăsta cică e stilul lui Bourceanu. Nu știu cum îl cheamă, de la ce echipă este. Știu doar țara, nu e Portugalia”, a declarat patronul celor de la FCSB, potrivit digisport.ro.
