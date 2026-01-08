Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a anunțat când semnează înlocuitorul lui Adrian Șut cu FCSB: „Este străin, eu nu îl cunosc” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a anunțat când semnează înlocuitorul lui Adrian Șut cu FCSB: „Este străin, eu nu îl cunosc”

Gigi Becali a anunțat când semnează înlocuitorul lui Adrian Șut cu FCSB: „Este străin, eu nu îl cunosc”

Daniel Işvanca Publicat: 8 ianuarie 2026, 16:28

Comentarii
Gigi Becali a anunțat când semnează înlocuitorul lui Adrian Șut cu FCSB: Este străin, eu nu îl cunosc”

Gigi Becali și Adrian Șut / Colaj Antena Sport

Adrian Șut a plecat din cantonamentul celor de la FCSB pentru a semna cu cei de la Al-Ain. Mijlocașul român și-a luat deja adio de la coechipierii săi, campioana României urmând să încaseze o sumă importantă în schimbul său.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul Gigi Becali a anunțat însă că deja s-a găsit înlocuitor pentru jucătorul care a evoluat în linia mediană a roș-albaștrilor și a transmis și când se va oficializa transferul.

FCSB i-a găsit deja înlocuitor lui Adrian Șut

Adrian Șut pleacă de la FCSB, după ce campioana României a ajuns la un acord cu Al-Ain pentru transferul definitiv al fotbalistului care a cucerit patru trofee alături de gruparea roș-albastră.

Gigi Becali a confirmat și el mutarea și a transmis și când va semna înlocuitorul internaționalului român. Transferul a fost efectuat de Mihai Stoica.

„Șut era deja nemulțumit de 6 luni, voia să plece. Dacă vrea să plece Tănase, nu pleacă, el e Redondo. O să vedeți azi mâine înlocuitorul. Când am vorbit cu Meme acum, i-am spus să facă ce vrea și cu ăla. Mi-a spus suma, 100.000 plus sau minus. Eu i-am zis, stăm la 100 mii? Luăm și cu asta basta. Este străin. Eu nu îl cunosc. Meme mi-a spus acum o lună că a văzut mulți jucători și că e unul foarte bun. Dacă Meme zice bun bun, așa a zis de Ngezana. Eu l-am luat imediat, Ngezana este bun bun. A mai greșit, dar acum o să fie.. A jucat și la echipa națională.

Reclamă
Reclamă

Ăsta a zis că este foarte bun jucător și atunci i-am spus să îi luăm pe ăștia de la Galați, Lameira și Joao Paolo. El mi-a zis că ăsta care îl putem lua e cinci clase peste ăștia doi. Eu nu îi reproșez niciodată lui Meme. Mi-a spus, vezi că nu e chiar ce vrei tu, e puțin defensiv, agresiv și fundaș central.

Eu am zis că vreau unul agresiv la mijlocul terenului, punct fix, care să joace cu Tănase și Olaru. Exact asta îmi doream, dar a zis că e foarte tehnic. Ăsta cică e stilul lui Bourceanu. Nu știu cum îl cheamă, de la ce echipă este. Știu doar țara, nu e Portugalia”, a declarat patronul celor de la FCSB, potrivit digisport.ro.

Momentul în care o femeie este împușcată în cap de agenții ICE în SUA. Cazul a împărțit țara în douăMomentul în care o femeie este împușcată în cap de agenții ICE în SUA. Cazul a împărțit țara în două
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Observator
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Ce a spus Gigi Becali despre plecarea lui Șut în Emiratele Arabe Unite. Reacția patronului FCSB nu a întârziat. Exclusiv
Fanatik.ro
Ce a spus Gigi Becali despre plecarea lui Șut în Emiratele Arabe Unite. Reacția patronului FCSB nu a întârziat. Exclusiv
17:23
Mesajul lui Joyskim Dawa pentru Adrian Şut, care pleacă de la FCSB!
17:16
Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei
17:06
Coșmarul de la Atena a lăsat urme adânci pentru Nicușor Bancu: „Mă bântuie”
16:51
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 ianuarie
16:48
Atletico – Real Madrid LIVE TEXT (21:00). Duel stelar la Jeddah pentru un loc în finală
16:16
Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut!
Vezi toate știrile
1 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 2 FotoMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea 3 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 4 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 5 Românul, transferul carierei la Galatasaray! Mutare de 7 milioane de euro 6 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”