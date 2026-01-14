Fanii au oprit meciul dintre Koln şi Bayern Munchen! Imagini incredibile din Bundesliga - Antena Sport

Închide meniul
Fanii au oprit meciul dintre Koln şi Bayern Munchen! Imagini incredibile din Bundesliga

Fanii au oprit meciul dintre Koln şi Bayern Munchen! Imagini incredibile din Bundesliga
Fanii au oprit meciul dintre Koln şi Bayern Munchen! Imagini incredibile din Bundesliga

Alex Masgras Publicat: 14 ianuarie 2026, 22:04

Fanii au oprit meciul dintre Koln şi Bayern Munchen! Imagini incredibile din Bundesliga
galerie foto Galerie (9)

Peluza lui Koln, la meciul cu Bayern Munchen / Profimedia

Meciul dintre Koln şi Bayern Munchen, din etapa cu numărul 17 din Bundesliga, a fost întrerupt mai bine de 10 minute. Fanii gazdelor au pregătit o atmosferă incendiară, cu ocazia meciului împotriva liderului din Germania.

Cu Rhein Energie Stadion arhiplin, acolo unde 50.000 de fani o susţin pe Koln, galeria echipei gazdă a pregătit un adevărat show pirotehnic.

Show pirotehnic la Koln – Bayern Munchen. Meciul a fost întrerupt mai bine de 10 minute

Întreaga peluză a fost împânzită de bannere, steaguri şi torţe. Din acest motiv însă, fumul s-a instalat rapid pe arena din Koln, acolo unde arbitrul a fost nevoit să întrerupă partida mai bine de 10 minute, din cauza vizibilităţii reduse. (VEZI MAI MULTE IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

După mai bine de 10 minute de întrerupere, meciul dintre Koln şi Bayern Munchen s-a reluat.

Înaintea acestui meci, Bayern Munchen se află pe primul loc, cu 44 de puncte, cu un avans de 8 puncte faţă de Borussia Dortmund, echipă care a jucat deja etapa aceasta şi a câştigat cu 3-0 meciul cu Werder Bremen.

De partea cealaltă, Koln se află pe locul 12, cu 17 puncte, fiind la 5 puncte de zona roşie a clasamentului. Lucrurile nu arată deloc bine pentru Koln, care nu a mai câştigat de pe 2 noiembrie, atunci când s-a impus cu 4-1 în meciul cu Hamburg.

Echipele de start în FC Koln – Bayern Munchen

  • Koln: Schwabe – Ozkacar, Simpson, Sebulonsen – Kaminski, Lund, Krauss, Thielmann – El Mala, Ache, Maina
  • Bayern: Neuer – Laimer, Kim, Tah, Ito – Pavlovic, Goretzka – Olise, Gnabry, Diaz – Kane
