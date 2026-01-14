Fanii au oprit meciul dintre Koln şi Bayern Munchen! Imagini incredibile din Bundesliga - Antena Sport

Meciul dintre Koln şi Bayern Munchen, din etapa cu numărul 17 din Bundesliga, a fost întrerupt mai bine de 10 minute. Fanii gazdelor au pregătit o atmosferă incendiară, cu ocazia meciului împotriva liderului din Germania.

Cu Rhein Energie Stadion arhiplin, acolo unde 50.000 de fani o susţin pe Koln, galeria echipei gazdă a pregătit un adevărat show pirotehnic.

Show pirotehnic la Koln – Bayern Munchen. Meciul a fost întrerupt mai bine de 10 minute

Întreaga peluză a fost împânzită de bannere, steaguri şi torţe. Din acest motiv însă, fumul s-a instalat rapid pe arena din Koln, acolo unde arbitrul a fost nevoit să întrerupă partida mai bine de 10 minute, din cauza vizibilităţii reduse. (VEZI MAI MULTE IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Am in Köln tonight

Playing Bayern@ESPNFC pic.twitter.com/pgJGaEhMbo

— Jan Aage Fjørtoft 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) January 14, 2026

După mai bine de 10 minute de întrerupere, meciul dintre Koln şi Bayern Munchen s-a reluat.