Fanii au oprit meciul dintre Koln şi Bayern Munchen! Imagini incredibile din Bundesliga - Antena Sport

Meciul dintre Koln şi Bayern Munchen, din etapa cu numărul 17 din Bundesliga, a fost întrerupt mai bine de 10 minute. Fanii gazdelor au pregătit o atmosferă incendiară, cu ocazia meciului împotriva liderului din Germania.
Cu Rhein Energie Stadion arhiplin, acolo unde 50.000 de fani o susţin pe Koln, galeria echipei gazdă a pregătit un adevărat show pirotehnic.
Show pirotehnic la Koln – Bayern Munchen. Meciul a fost întrerupt mai bine de 10 minute
Întreaga peluză a fost împânzită de bannere, steaguri şi torţe. Din acest motiv însă, fumul s-a instalat rapid pe arena din Koln, acolo unde arbitrul a fost nevoit să întrerupă partida mai bine de 10 minute, din cauza vizibilităţii reduse. (VEZI MAI MULTE IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)
Am in Köln tonight
Playing Bayern@ESPNFC pic.twitter.com/pgJGaEhMbo
— Jan Aage Fjørtoft 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) January 14, 2026
După mai bine de 10 minute de întrerupere, meciul dintre Koln şi Bayern Munchen s-a reluat.
Sympa le match du Bayern pic.twitter.com/Z3LOn9vd9o
— Mathafack (@Sayaudeau) January 14, 2026
Înaintea acestui meci, Bayern Munchen se află pe primul loc, cu 44 de puncte, cu un avans de 8 puncte faţă de Borussia Dortmund, echipă care a jucat deja etapa aceasta şi a câştigat cu 3-0 meciul cu Werder Bremen.
De partea cealaltă, Koln se află pe locul 12, cu 17 puncte, fiind la 5 puncte de zona roşie a clasamentului. Lucrurile nu arată deloc bine pentru Koln, care nu a mai câştigat de pe 2 noiembrie, atunci când s-a impus cu 4-1 în meciul cu Hamburg.
Echipele de start în FC Koln – Bayern Munchen
- Koln: Schwabe – Ozkacar, Simpson, Sebulonsen – Kaminski, Lund, Krauss, Thielmann – El Mala, Ache, Maina
- Bayern: Neuer – Laimer, Kim, Tah, Ito – Pavlovic, Goretzka – Olise, Gnabry, Diaz – Kane
- Un meci din Bundesliga, amânat în ultimul moment: “Riscuri la nivelul acoperişului stadionului”
- Fantastic! Bayern Munchen a spulberat-o pe Wolfsburg în Bundesliga! Rezultat incredibil înregistrat
- “Real Madrid e clubul visurilor mele”. “Perla” lui Bayern Munchen, declarație extrem de controversată
- Bayern Munchen i-a dat răspunsul lui Victor Osimhen! Ce decizie a luat conducerea bavarezilor
- Bayern Munchen vrea să ia fața Realului! Bavarezii au contactat deja jucătorul