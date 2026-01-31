Bayern Munchen, al doilea pas greșit la rând în Bundesliga. Bavarezii, doar egal cu nou-promovata Hamburg - Antena Sport

Bayern Munchen s-a încurcat din nou în campionat la o săptămână distanță după ce a fost învinsă pe teren propriu cu Augburg cu 2-1. Trupa lui Vincent Kompany a remizat pe terenul lui Hamburg, o echipă de renume din Germania, dar care în prezent se luptă pentru evitarea retrogradării din postura de nou-promovată.

Partida de pe Volksparkstadion a început cu o ocazie a gazdelor, care nu au reușit să deschidă scorul prin Luka Vuskovic, a cărui lovitură de cap a trecut puțin pe lângă bară. În minutul 29, Joshua Kimmich a zguduit transversala după un șut de la distanță, iar la doar cinci minute distanță Hamburg a deschis scorul prin Fabio Vieira.

Avantajul câștigătoarei Cupei Campionilor Europeni din 1983 nu a durat mult, pentru că în minutul 42 Harry Kane a restabilit egalitatea din pasa lui Kimmich. Chiar înainte de pauză, bavarezii au crezut că au dat lovitura, însă reușita lui Serge Gnabry a fost anulată pe motiv de offside. Astfel, la pauză, scorul a fost 1-1.

Bayern, un singur punct în Bundesliga în ultimele două meciuri

După ieșirea de la vestiare, Bayern a început perfect partea a doua și a întors scorul grație lui Luis Diaz, care a învins portarul advers cu un șut pe jos. În minutul 53, Hamburg a provocat un șoc pe teren și a restabilit egalitatea prin Luka Vuskovic, care l-a învins pe Neuer cu o lovitură de cap.

După acest moment, bavarezii au alergat după victorie, însă nu au reușit să mai marcheze, astfel că partida de pe Volksparkstadion s-a încheiat cu scorul de 2-2. Bayern rămâne pe primul loc, însă Borussia Dortmund se poate apropia la șase puncte distanță în cazul unei victorii cu Heidenheim. De cealaltă parte, nou-promovata Hamburg a urcat până pe locul 13, la un punct distanță de poziția de baraj.