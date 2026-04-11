Home | Fotbal | Bundesliga | I-a închis ușa în nas lui Real Madrid! Ce se întâmplă cu starul cotat la 140 de milioane de euro: „NICI O ȘANSĂ”

I-a închis ușa în nas lui Real Madrid! Ce se întâmplă cu starul cotat la 140 de milioane de euro: „NICI O ȘANSĂ”

Daniel Işvanca Publicat: 11 aprilie 2026, 11:14

I-a închis ușa în nas lui Real Madrid! Ce se întâmplă cu starul cotat la 140 de milioane de euro: NICI O ȘANSĂ”

Alphonso Davies, Harry Kane și Michael Olise / Profimedia

Michael Olise este unul dintre cei mai în formă jucători din lume, având cifre absolut fantastice sub comanda lui Vincent Kompany la Bayern Munchen. S-a zvonit că francezul ar fi dorit cu insistență de Florentino Perez la Real Madrid, dar oficialii bavarezi nici nu vor să audă.

Directorul celui mai titrat club din istoria Germaniei a venit cu un răspuns clar pentru gruparea madrilenă, în cazul fotbalistului evaluat de Transfermarkt la 140 de milioane de euro.

Michael Olise, vis interzis pentru Real Madrid! Ce spun oficialii lui Bayern Munchen

Cu 16 goluri și 29 de assist-uri în 41 de meciuri jucate în toate competițiile în acest sezon, Michael Olise este unul dintre cei mai urmăriți jucători din lume la ora actuală.

Florentino Perez și-ar dori să întărească linia ofensivă a lui Real Madrid, însă oficialii lui Bayern Munchen au precizat că nu se pune problema unui transfer la vară.

„Olise la Real Madrid? Nu, pur și simplu nu… NICI O ȘANSĂ. Avem un proiect pe termen lung, Michael se simte foarte confortabil aici, iar fotbalul pe care îl jucăm este fantastic. El rămâne”, a declarat directorul celor de la Bayern Munchen.

Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Citește și:
Domeniile în care s-au făcut cele mai multe disponibilizări. "Asta va fi regula de acum"
Domeniile în care s-au făcut cele mai multe disponibilizări. "Asta va fi regula de acum"
Mircea Lucescu a prevăzut încă din 1972 ce se va întâmpla în ultimii săi ani de viață: „Există la noi o prejudecată”
Mircea Lucescu a prevăzut încă din 1972 ce se va întâmpla în ultimii săi ani de viață: „Există la noi o prejudecată”
Speranță pentru Mihai Popescu. Anunțul făcut de Mirel Rădoi despre plecarea lui
Elias Charalambous, elogii pentru Mircea Lucescu: „O personalitate uriașă! A plecat dintre noi așa cum și-a dorit”
Mihai Stoica, aniversare specială de Paște: „Schitul Darvari este a doua mea casă”
Mirra Andreeva – Gabriela Ruse LIVE TEXT (16:30). Românca luptă pentru calificarea în finala WTA Linz
Fotbalistul FCSB-ului, pe lista cluburilor din Major League Soccer! Gigi Becali cere două milioane de euro
Rinat Ahmetov, cuvinte emoționante pentru Mircea Lucescu: „La înmormântări te duci singur”
1 Decizia luată de PAOK Salonic, după ce Răzvan Lucescu le-a interzis jucătorilor să participe la înmormântarea lui Mircea Lucescu 2 Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu 3 Apariție surpriză pe Național Arena. Cine a venit să-i spună adio lui Mircea Lucescu: „A marcat o generație” 4 FotoMircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu 5 Cum a fost Dinamo la un pas de o tragedie aviatică în Vinerea Marea. “Am trecut printr-o mare cumpănă” 6 Cutremur la o echipă de Liga 2! Antrenorul, demis după ultima înfrângere. Mihai Pintilii, înlocuitorul ideal
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat faniiGestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii