I-a închis ușa în nas lui Real Madrid! Ce se întâmplă cu starul cotat la 140 de milioane de euro: „NICI O ȘANSĂ”

Michael Olise este unul dintre cei mai în formă jucători din lume, având cifre absolut fantastice sub comanda lui Vincent Kompany la Bayern Munchen. S-a zvonit că francezul ar fi dorit cu insistență de Florentino Perez la Real Madrid, dar oficialii bavarezi nici nu vor să audă.

Directorul celui mai titrat club din istoria Germaniei a venit cu un răspuns clar pentru gruparea madrilenă, în cazul fotbalistului evaluat de Transfermarkt la 140 de milioane de euro.

Michael Olise, vis interzis pentru Real Madrid! Ce spun oficialii lui Bayern Munchen

Cu 16 goluri și 29 de assist-uri în 41 de meciuri jucate în toate competițiile în acest sezon, Michael Olise este unul dintre cei mai urmăriți jucători din lume la ora actuală.

Florentino Perez și-ar dori să întărească linia ofensivă a lui Real Madrid, însă oficialii lui Bayern Munchen au precizat că nu se pune problema unui transfer la vară.

„Olise la Real Madrid? Nu, pur și simplu nu… NICI O ȘANSĂ. Avem un proiect pe termen lung, Michael se simte foarte confortabil aici, iar fotbalul pe care îl jucăm este fantastic. El rămâne”, a declarat directorul celor de la Bayern Munchen.