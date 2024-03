Thomas Tuchel, în genunchi după Bayern Munchen - Borussia Dortmund 0-2: "Felicitări lui Bayer Leverkusen" - Antena Sport

Reclamă

„Suntem foarte dezamăgiți de felul în care am jucat. Nu am simțit spiritul de echipă și pasiunea în nicio fază a meciului, elemente de care este nevoie pentru a câștiga partide. Per total, a fost un joc mediu și niciuna dintre echipe nu a făcut un joc bun, dar noi nu am făcut suficient și ne-au lipsit elementele de bază ale fotbalului.

De asemenea, am avut ghinion în unele momente cheie, precum șansa lui Harry Kane din minutul 26 și hențul lui Mats Hummels… În general, nu a fost un joc de nivel înalt. Din păcate, am avut o lipsă de viteză și pasiune. Ne-am gândit în ultimele săptămâni că nu vom mai ajunge într-un astfel de punct, că nu vom mai oferi un astfel de joc.

Aveam ceva complet diferit în minte, dar pur și simplu nu am reușit să facem ce trebuia… Felicitări lui Bayer Leverkusen! Cursa pentru titlu s-a încheiat”, a declarat Thomas Tuchel.

🚨🇩🇪 Thomas Tuchel gives up for Bundesliga title: “Congratulations to Bayer Leverkusen”.

“The title race is over”. pic.twitter.com/rViiMcCSJp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 30, 2024

Bayer Leverkusen, victorie dramatică cu Hoffenheim

De partea cealaltă, Bayer Leverkusen a câştigat în mod dramatic meciul de pe teren propriu cu Hoffenheim. Echipa lui Xabi Alonso a fost la un pas să încheie seria fantastică din acest sezon de 39 de meciuri fără înfrângere în toate competiţiile.

4 / 0/3

Hoffenheim a deschis scorul în minutul 33, prin Beier. Avantajul a ţinut până pe final, atunci când Andrich a restabilit egalitatea, în minutul 88. Lovitura de graţie a fost dată de Schick, în minutul 90+1, iar Bayer Leverkusen a obţinut toate cele trei puncte, făcând un pas uriaş către titlul mult aşteptat în Bundesliga. Etapa viitoare, Bayer Leverkusen va juca pe terenul celor de la Union Berlin, în timp ce Bayern Munchen va juca tot în deplasare, pe terenul celor de la Heidenheim.

