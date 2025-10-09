Cafu, invitatul lui Florin Răducioiu la SuperMondial, diseară, ora 23:30, la Antena 1! - Antena Sport

România în drumul spre World Cup – un vis, o credință pentru milioane de români.
Mergem în lume să întâlnim super fotbaliști din istoria World Cup care să ne inspire și pe noi în regăsirea acestui drum după 28 de ani.
Hai România în fiecare zi! îi spunem astăzi unui jucător fabulos – brazilianul Cafu. Iubit, respectat, 3 finale de World Cup la rând. Singurul și unicul!
Cafu, invitatul lui Florin Răducioiu la SuperMondial, diseară, ora 23:30, la Antena 1
A plecat din favelă și nu a uitat asta niciodată – a plâns pentru ei cu banderola de căpitan mondial la braț.
A fost respectat ca fundaș brazilian, ceea ce odinioară era doar un paradox.
Uriașul Cafu, la SuperMondial, ora 23:30, doar la Antena 1!
“Uite, eu am jucat împotriva celor mai buni jucători din lume. Dar niciunul dintre ei nu a jucat trei finale consecutive ale Campionatului Mondial. A fost ceva nemaivăzut. Numai eu am avut ocazia să fac asta. Sunt foarte mulţumit.”, i-a mărturisit Cafu lui Florin Răducioiu.
Cât despre românii care i-au rămas în minte, Cafu îşi aminteşte cu drag de “Hagi, Mutu, Contra, Popescu, Chivu. Am văzut jucători români fantastici, jucători care au jucat foarte bine, nu doar la club, ci şi la naţională.”.
Cafu aşteaptă cu nerăbdare evenimentul care i-a marcat cariera şi viaţa – World Cup 2026, exclusiv în România la Antena 1!
“Fotbalul este cea mai frumoasă unealtă de incluziune socială din lume”, a spus Cafu.
• SuperMondial, interviuri cu marile legende ale lumii cu Florin Răducioiu, doar la Antena 1!
• Antena transmite exclusiv în România următoarele ediţii World Cup, în 2026 şi 2030!
- Prunea, reacţie halucinantă după ce Lucescu a fost la un pas să pice în conferinţă: “Să cheme un preot”
- Marcel Răducanu a “pus tunurile” pe Gigi Becali: “Unii antrenează, altul face echipa și iese pe televiziuni”
- Loţi Boloni trage un semnal de alarmă înainte de România – Austria: “Dacă e aşa, e jale”
- Eroare uriașă de arbitraj în preliminariile pentru Cupa Mondială. O națională, privată de calificare
- Adrian Mazilu nu se desparte de telefon. Îşi începe ziua cu muzica preferată, pe smartphone