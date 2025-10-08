Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România - Moldova: "Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 8 octombrie 2025, 13:23

Mircea Lucescu, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport

Mircea Lucescu a avut un discurs dur la adresa lui Horaţiu Moldovan, înaintea meciurilor pe care România le va disputa în luna octombrie cu Moldova şi Austria. Portarul lui Oviedo a ratat convocarea, după gafele făcute în luna septembrie, cu Canada şi Cipru.

Partida cu Austria se joacă duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Mircea Lucescu l-a pus la zid pe Horaţiu Moldovan: “Trebuie făcut totul cu minte, nu la întâmplare”

Mircea Lucescu l-a criticat pe fostul portar al Rapidului pentru gafele din meciurile din luna septembrie, dar recunoaşte, din nou, că este vina lui că l-a folosit.

“Il Luce” s-a plâns de deciziile luate de Moldovan şi din timpul meciului cu Cipru, când România nu a profitat de avantajul de 2 goluri pe care îl avea, dar spune că uşa nu este închisă pentru Horaţiu Moldovan:

“Meciurile oficiale sunt extrem de importante. Și cu Canada, e vina mea, dar a trebuit să văd niște jucători. Rezultatul e mereu responsabilitatea antrenorului, jocul e responsabilitatea jucătorilor.

Ce a făcut Moldovan cu Canada… Nu s-a gândit ce consecințe poate avea. La echipa națională trebuie să fii super responsabil. Noi am pierdut… Să pierzi cu Bosnia cum am pierdut noi, este inacceptabil. Dacă Moldovan o să joace, sigur că va fi convocat.

E vina mea că l-am folosit, el nejucând. Golul doi cu Cipru este din vina lui. Nu avea voie să facă așa ceva, să scoată echipa. Noi trebuia să ținem mingea și ei să n-o mai vadă până la final, că ei nu făceau pressing. El, cu degajarea aia, a destabilizat mijlocul. Poți să faci asta dacă dai mingea la 20 de metri de poarta adversă, dar el o dă doar la jumătate.

El știa că nu are voie, i-a fost atrasă atenția că nu are voie. Aveam 2-0, nu trebuia să ieșim, nu trebuia să ieșim cu pase lungi, ceva ce nu mi-e specific mie și ceva ce nu o să accept niciodată. Dacă ai jucători de viteză, da, cu pase lungi. Trebuie făcut totul cu minte, nu la întâmplare”, a declarat Mircea Lucescu, la conferinţa de presă.

