Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România - Moldova: "Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil" - Antena Sport

Mircea Lucescu a avut un discurs dur la adresa lui Horaţiu Moldovan, înaintea meciurilor pe care România le va disputa în luna octombrie cu Moldova şi Austria. Portarul lui Oviedo a ratat convocarea, după gafele făcute în luna septembrie, cu Canada şi Cipru.

Partida cu Austria se joacă duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Mircea Lucescu l-a pus la zid pe Horaţiu Moldovan: “Trebuie făcut totul cu minte, nu la întâmplare”

Mircea Lucescu l-a criticat pe fostul portar al Rapidului pentru gafele din meciurile din luna septembrie, dar recunoaşte, din nou, că este vina lui că l-a folosit.

“Il Luce” s-a plâns de deciziile luate de Moldovan şi din timpul meciului cu Cipru, când România nu a profitat de avantajul de 2 goluri pe care îl avea, dar spune că uşa nu este închisă pentru Horaţiu Moldovan:

“Meciurile oficiale sunt extrem de importante. Și cu Canada, e vina mea, dar a trebuit să văd niște jucători. Rezultatul e mereu responsabilitatea antrenorului, jocul e responsabilitatea jucătorilor.