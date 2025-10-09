"Perla" lui Real Madrid a vorbit despre tatuajul dedicat celui mai mare triumf al lui Leo Messi : "O zi unică" - Antena Sport

Închide meniul
“Perla” lui Real Madrid a vorbit despre tatuajul dedicat celui mai mare triumf al lui Leo Messi : “O zi unică”

Andrei Nicolae Publicat: 9 octombrie 2025, 14:01

Tatuaj Mastantuono - Leo Messi / Colaj Profimedia

Franco Mastantuono, jucătorul de 18 ani adus de Real Madrid în această vară de la River Plate, nu a ezitat în niciun moment să își arate aprecierea și respectul față de Leo Messi, cel mai mare rival al “galacticilor”. Fiind argentinian, noua “perlă” de pe Bernabeu este un mare fan al lui “La Pulga”, iar recent pasionații sportului au sesizat un tatuaj interesant pe care îl are extrema dreaptă.

Mastantuono a marcat pe brațul său data de 18 decembrie 2022, care reprezintă momentul triumfului Argentinei la Cupa Mondială din Qatar. Recent, sud-americanul a avut ocazia să vorbească despre cum a trăit acea finală contra Franței, dar și posibilitatea de a juca la turneu final din 2026.

Franco Mastantuono, dezvăluiri despre Cupa Mondială din 2022

Când Argentina o învingea pe Franța la loviturile de departajare în finala Cupei Mondiale din 2022, Mastantuono avea doar 15 ani. Acel moment l-a marcat atât de mult încât și-a tatuat ziua în care “pumele” au ridicat trofeul suprem deasupra capului și cataloghează ziua respectivă drept cea mai bună din viața lui. Extrema lui Real Madrid a mai vorbit inclusiv în cadrul interviului pentru Marca și despre cum s-a simțit să poarte tricoul cu numărul 10 la națională luna trecută.

Am data tatuată pentru naționala Argentinei, dar mai presus de toate pentru ghimpele pe care l-a scos Leo. A fost cel mai bun lucru care ni s-a întâmplat. Îmi aduc aminte finala contra Franței de parcă a fost ieri.

Eram cu prietenii mei, urmăream din aceeași casă cu același tricou pe noi pentru a avea noroc. A fost un sentiment pe care l-am simțit doar de câteva ori. A fost o zi unică, văzând că acum sunt coechipierii mei și că au câștigat o Cupă Mondială e visul oricui.

(n.r. despre cum a purtat numărul 10 la națională) Numărul 10 e minunat. Să porți tricoul lui Messi, un număr pe care l-a purtat și Maradona, e cel mai bun. Nu mă așteptam, a fost unic. De fiecare dată când văd poza cu mine purtând tricoul, mă emoționez.

Voi munci din greu ca să fiu la Cupa Mondială. Ar fi incredibil să joc acolo la 18 ani, voi munci din greu pentru asta. Sunt într-un grup unde mă simt foarte confortabil“, a spus jucătorul argentinian, potrivit marca.com.

Mastantuono este în cantonament alături de naționala Argentinei, care urmează să dispute două amicale în aceste zile, cu Venezuela și Puerto Rico.

1 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 2 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 3 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 4 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 5 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie 6 Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România – Moldova: “Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil”
