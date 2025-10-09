Irina Begu, anunț despre viitorul carierei sale: "Am decis să iau o pauză" - Antena Sport

Irina Begu a anunțat prin intermediul rețelelor sociale că urmează să ia o pauză de la tenis, ca urmare a unor probleme de sănătate cu care s-a confruntat în ultima perioadă. Anunțul tenismenei de 35 de ani vine după ce a câștigat în luna iulie turneul WTA 250 de la Iași.
În mesajul său, Begu le-a mulțumit și membrilor din staff pentru tot ajutorul oferit de-a lungul anilor. Sportiva de pe locul 121 WTA nu a menționat cât timp va sta departe de tenis.
Mesajul Irinei Begu
“Bună, tuturor. După ce am avut mai mult timp de reflectat, mă simt pregătită să împărtășesc un update alături de voi. În acest an m-am confruntat cu probleme de sănătate și de energie și am realizat că trebuie să îmi ascult corpul și să am grijă de mine.
De aceea, după Iași, am decis să iau o pauză de la tenis, fără să pun un termen. Nu e un <<adio>>, doar o pauză pentru a mă concentra pe sănătatea și pe binele meu. Sunt recunoscătoare lui Victor Crivoi și Nicolescu Lucian pentru toți acești ani petrecuți împreună, pentru susținere, pentru munca asiduă și pentru amintirile pe care le-am împărțit.
Mulțumesc că mi-ați înțeles această nevoie, vă urez succes în viitoarele voastre colaborări. Tuturor, vă mulțumesc pentru iubrea și susținerea pe care mi-ați arătat-o în această călătorie. Înseamnă mai mult decât pot spune“, a scris Irina Begu pe rețelele sociale.
