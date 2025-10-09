Istvan Kovacs, delegat la un meci tare din preliminariile Campionatului Mondial 2026 - Antena Sport

În România, Istvan Kovacs a fost criticat aprig pentru ultima prestaţie în campionat, partida dintre FCSB şi Universitatea Craiova. Nu a contat însă acest lucru pentru UEFA, care l-a delegat la un meci de foc.

Istvan Kovacs va oficia partida Serbia – Albania, care va avea loc pe 11 octombrie, de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Românul va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar arbitrul de rezervă va fi Horațiu Feșnic. Partida se anunţă una problematică, din cauza istoricului conflictual dintre cele două naționale, iar pentru a se evita tensiunile s-au luat măsuri de securitate sporite. Meciul se va disputa în Leskovac, pe un stadion cu circa 8.000 de locuri.

În camera VAR vor fi prezenți germanul Bastian Dankert și asistentul său, Pascal Muller.