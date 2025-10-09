Prunea, reacţie halucinantă după ce Lucescu a fost la un pas să pice în conferinţă: "Să cheme un preot" - Antena Sport

Închide meniul
Prunea, reacţie halucinantă după ce Lucescu a fost la un pas să pice în conferinţă: “Să cheme un preot”

Radu Constantin Publicat: 9 octombrie 2025, 12:34

Prunea, reacţie halucinantă după ce Lucescu a fost la un pas să pice în conferinţă: Să cheme un preot

Sursa Foto: captură

După ce Mircea Lucescu a fost la un pas să pice la conferinţa de presă, Florin Prunea a comentat uluit. El crede că se întâmplă ceva “necurat” la naţională, care pare lovită de blesteme.  Prunea are şi un sfat pentru FRF şi le cere să aducă un preot în cantonamentul naționalei României, pentru a scăpa de ghinion.

Imaginile cu Mircea Lucescu care a fost la un pas să cadă în conferinţa de presă au fost virale în România. Selecţionerul de 80 de ani a călcat pe o față de masă și și-a pierdut echilibrul, fiind prins în ultimul moment de ofițerul de presă al FRF. Şi Florin Prunea a urmărit momentul şi a comentat cu amar.

“Bă, ăștia sunt nebuni? Borza e accidentat de preparator, Cristi Mihai îi face ruptură maseorul, nea Mircea să-și rupă gâtul. Ce-i, bă, la Federație asta? Zici că dă cu bombe acolo, cu DTT-ul. Asta mai lipsea, să se accidenteze și nea Mircea la conferință. Bă, să nu fii în stare să pui o față de masă? Bă fratele meu, să aducă un popă la ăștia. Vere, faceți ceva, să aducă un popă acolo. Acum era ultima, să-și rupă și nea Mircea piciorul”, a comentat Prunea pentru iamsport.ro.

Mircea Lucescu are 80 de ani şi a fost operat recent la șold. O eventuală accidentare la vârsta lui ar fi una destul de gravă.

