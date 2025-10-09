Motivul incredibil pentru care un fan a depus plângere împotriva marelui LeBron James - Antena Sport

Andrew Garcia, un suporter al echipei LA Lakers, din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), care s-a grăbit să cumpere bilete la presupusul ultim meci din cariera superstarului LeBron James, în cazul în care şi-ar fi anunţat retragerea din activitate, aşa cum se vehicula la bursa zvonurilor, a decis să depună plângere împotriva lui “King” James, cerându-i să-i ramburseze preţul biletelor, informează L’Equipe.

Nemulţumit de “decizia deciziilor”, care era aşteptată de fani şi alimenta zvonurile privind un final al carierei sale la sfârşitul celui al 23-lea său sezon în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), în timp ce mesajul postat de vedetă pe reţelele de socializare s-a dovedit o simplă lovitură de imagine, fanul în vârstă de 29 de ani, a decis să-l acţioneze în instanţă pe LeBron James, pentru a-şi recupera cei 865,66 dolari pe care i-a plătit pentru meciul cu Cleveland Cavaliers, programat pe 31 martie pe Crypto.com Arena.

Motivul incredibil pentru care un fan a depus plângere împotriva marelui LeBron James

După ce a înţeles că James nu-şi anunţa retragerea şi că, de fapt, anunţul era o publicitate la o marcă de alcool, Andrew Garcia s-a prezentat la tribunalul din Los Angeles pentru a depune plângerea împotriva starului NBA, solicitându-i rambursarea preţului biletelor, care şi-au pierdut o mare parte din valoare în câteva secunde.

Conform presei americane, Andrew Garcia îl acuză pe LeBron de “fraudă, înşelătorie, fals în declaraţii şi de orice temei legal”, susţinând că nu ar fi cumpărat dacă nu se anticipa o retragere a jucătorului.

În înregistrarea video online de luni, LeBron (40 ani) a intrat în cadru şi a stat în tăcere în faţa unui interlocutor, înainte ca pe ecran să apară explicaţia “A doua decizie va fi luată, în curând”.