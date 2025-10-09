Motivul incredibil pentru care un fan a depus plângere împotriva marelui LeBron James - Antena Sport

Andrew Garcia, un suporter al echipei LA Lakers, din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), care s-a grăbit să cumpere bilete la presupusul ultim meci din cariera superstarului LeBron James, în cazul în care şi-ar fi anunţat retragerea din activitate, aşa cum se vehicula la bursa zvonurilor, a decis să depună plângere împotriva lui “King” James, cerându-i să-i ramburseze preţul biletelor, informează L’Equipe.
Nemulţumit de “decizia deciziilor”, care era aşteptată de fani şi alimenta zvonurile privind un final al carierei sale la sfârşitul celui al 23-lea său sezon în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), în timp ce mesajul postat de vedetă pe reţelele de socializare s-a dovedit o simplă lovitură de imagine, fanul în vârstă de 29 de ani, a decis să-l acţioneze în instanţă pe LeBron James, pentru a-şi recupera cei 865,66 dolari pe care i-a plătit pentru meciul cu Cleveland Cavaliers, programat pe 31 martie pe Crypto.com Arena.
Motivul incredibil pentru care un fan a depus plângere împotriva marelui LeBron James
După ce a înţeles că James nu-şi anunţa retragerea şi că, de fapt, anunţul era o publicitate la o marcă de alcool, Andrew Garcia s-a prezentat la tribunalul din Los Angeles pentru a depune plângerea împotriva starului NBA, solicitându-i rambursarea preţului biletelor, care şi-au pierdut o mare parte din valoare în câteva secunde.
Conform presei americane, Andrew Garcia îl acuză pe LeBron de “fraudă, înşelătorie, fals în declaraţii şi de orice temei legal”, susţinând că nu ar fi cumpărat dacă nu se anticipa o retragere a jucătorului.
În înregistrarea video online de luni, LeBron (40 ani) a intrat în cadru şi a stat în tăcere în faţa unui interlocutor, înainte ca pe ecran să apară explicaţia “A doua decizie va fi luată, în curând”.
Mesajul său a făcut o paralelă cu “The Decision” (“Decizia”), celebra sa explicaţie pentru plecarea din 2010 de la Cleveland Cavaliers la Miami Heat, unde a cucerit două din cele patru titluri NBA.
Deşi anunţul a fost şocant, de fapt era vorba de un parteneriat între vedeta baschetului şi o celebră marcă de coniac pus în scenă într-un videoclip de zece secunde.
Între aceste două videoclipuri, lumea baschetului aştepta cu sufletul la gură anunţul lui LeBron James, în timp ce preţurile biletelor pentru meciurile lui Los Angeles Lakers, echipa la care joacă din 2018 şi cu care se pregăteşte pentru un al 23-lea sezon în NBA, au explodat.
Conform site-ului de vânzări Tickpick, tarifele tichetelor pentru ultimul meci pe teren propriu al lui Lakers din sezonul regular, din 12 aprilie anul viitor, cu Utah Jazz, au explodat, mulţi fiind convinşi că James va anunţa că sezonul 2025-2026, care e live în AntenaPLAY, va fi ultimul din cariera sa.
Biletele cel mai ieftine disponibile pe platformă au urcat de la 85 la 445 de dolari.
