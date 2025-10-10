Cafu, la SuperMondial: “Românii să creadă în calificarea la World Cup” Ce antrenor propune la naţională - Antena Sport

România în drumul spre World Cup – un vis, o credință pentru milioane de români. Mergem în lume să întâlnim super fotbaliști din istoria World Cup care să ne inspire și pe noi în regăsirea acestui drum după 28 de ani.
Un căpitan al Braziliei la București
Cafu a fost contemporan cu două dintre turneele finale la care România a fost în prim-plan – în America ’94 și în Franța ’98.
El finalist, noi protagoniști. Cafu e singurul fotbalist care a jucat trei finale consecutiv la World Cup. A câştigat 2 dintre ele.
O întâlnire care ne poate inspira să credem mai mult în România noastră.
Aici SuperMondial – interviuri exclusive cu jucători și antrenori legendari din istoria World Cup, alături de România în drumul spre Mondial!
Cafu, despre posibila semifinală România – Brazilia în 1994
„Îmi pare rău pentru România, dar un meci cu Brazilia la acel Mondial nu ar fi fost ușor. Noi ne descurcam foarte bine. Era la fel pentru noi, Suedia sau România. România juca mult mai bine decât Suedia. Suedezii erau înalți, puternici, erau altfel… România nu, juca fotbal ca Brazilia. România ne-ar fi complicat munca.”
Ce sfat le dă românilor pentru succes
„Primul meu sfat este să creadă. Dacă tu nu crezi că poți, nu vei ajunge niciodată să reușești. Nu poți intra pe teren cu gândul că nu poți face față. Decât să intre așa un jucător, mai bine nu intră pe teren. E dificil, nu e niciodată simplu. Nu e niciodată ușor să câștigi, dar câștigătorul se naște din interior. Pot să o fac? O voi face! Pentru noi era așa: mergem și facem și gata!”
Mesaj pentru selecţioner: “Bravo, Lucescu!”
„Bravo, Lucescu! Vârsta nu e o problemă. Pentru mine, vârsta nu va fi niciodată o problemă! Dacă ai 80, 90, 100 de ani, dar ești bine, trebuie să fii acolo! Dacă ai respectul jucătorilor, asta e cel mai important. Băieții trebuie să-l respecte atunci când vorbește pentru că este un antrenor experimentat, care iubește fotbalul, care înțelege fotbalul. Trebuie să vă dați silința, băieți, să-i înțelegeți mentalitatea – nu cred că se duce la națională ca să facă o figură proastă. Este un pariu mare, sper să se descurce foarte bine.”
Cafu îl propune pe Chivu la naţionala României: “E un antrenor respectat”
„Are calitățile necesare să ajungă departe. A făcut deja multe lucruri, este un antrenor care abia începe să lucreze.
Dar sunt de părere că trebuie să-i acordăm încredere acestui antrenor, pentru că doar așa vom înțelege dacă este bun sau nu – dându-i șanse. Sper să se descurce foarte bine și, într-o zi, poate fi antrenor al naționalei României. Aveți antrenori experimentați, deci puteți aduce și un tânăr care să învețe, să arate lucruri diferite, pe care băieții să-l respecte. Chivu e un antrenor respectat.”
Mesajul lui Cafu pentru Naționala României
„Să nu lase pe nimeni să decidă în locul lor ce vor să fie. Acest lucru este cel mai important. Eu decid pentru mine ce vreau să fiu. Tu decizi pentru tine ce vrei să fii – un campion sau un simplu fotbalist. Ce vrei să fii?”
Mesaj pentru fanii României
„Suporterilor care ne urmăresc le spun că naționala are nevoie de ei. Trebuie să meargă și să-și susțină echipa chiar și când lucrurile nu merg bine, pentru că nimeni nu intră pe teren ca să piardă. Nimeni nu intră pe teren fără dorința de a juca.
Noi avem nevoie de voi, de oamenii care strigă, care sunt mereu alături de noi. Este cel mai frumos lucru. Trebuie să-i susțineți cu adevărat și să credeți că naționala României poate ajunge la următorul Mondial.”
Cafu a primit tricoul Generației de Aur
Marele Cafu a plecat cu un cadou de suflet din partea lui Florin Răducioiu: un tricou al Generației de Aur, pe care a evitat-o în SUA 1994. Un moment simbolic, oferit cu sprijinul Superbet, care a închis o seară plină de emoție, respect și inspirație.
SuperMondial continuă!
SuperMondial continuă la Antena 1, duminică, după super meciul România -Austria, când invitatul lui Florin Răducioiu este un nume de coșmar pentru Generația de Aur: suedezul Martin Dahlin, pe teren în victoria dramatică la penalty-uri din sfertul Cupei Mondiale cu România!
Antena e World Cup în România, transmite exclusiv turneele din 2026 și 2030! Hai, România! În fiecare zi!
