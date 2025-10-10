Cafu, la SuperMondial: “Românii să creadă în calificarea la World Cup” Ce antrenor propune la naţională - Antena Sport

Cafu îl propune pe Chivu la naţionala României : “E un antrenor respectat”

„Are calitățile necesare să ajungă departe. A făcut deja multe lucruri, este un antrenor care abia începe să lucreze.

Dar sunt de părere că trebuie să-i acordăm încredere acestui antrenor, pentru că doar așa vom înțelege dacă este bun sau nu – dându-i șanse. Sper să se descurce foarte bine și, într-o zi, poate fi antrenor al naționalei României. Aveți antrenori experimentați, deci puteți aduce și un tânăr care să învețe, să arate lucruri diferite, pe care băieții să-l respecte. Chivu e un antrenor respectat.”

Mesajul lui Cafu pentru Naționala României

„Să nu lase pe nimeni să decidă în locul lor ce vor să fie. Acest lucru este cel mai important. Eu decid pentru mine ce vreau să fiu. Tu decizi pentru tine ce vrei să fii – un campion sau un simplu fotbalist. Ce vrei să fii?”

Mesaj pentru fanii României

„Suporterilor care ne urmăresc le spun că naționala are nevoie de ei. Trebuie să meargă și să-și susțină echipa chiar și când lucrurile nu merg bine, pentru că nimeni nu intră pe teren ca să piardă. Nimeni nu intră pe teren fără dorința de a juca.

Noi avem nevoie de voi, de oamenii care strigă, care sunt mereu alături de noi. Este cel mai frumos lucru. Trebuie să-i susțineți cu adevărat și să credeți că naționala României poate ajunge la următorul Mondial.”

Cafu a primit tricoul Generației de Aur

Marele Cafu a plecat cu un cadou de suflet din partea lui Florin Răducioiu: un tricou al Generației de Aur, pe care a evitat-o în SUA 1994. Un moment simbolic, oferit cu sprijinul Superbet, care a închis o seară plină de emoție, respect și inspirație.

