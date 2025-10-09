Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă - Antena Sport

Gică Popescu pregăteşte o afacere cu bani grei în România. Mai exact, preşedintele Farului Constanţa investeşte 6.000.000 de euro într-un oraş important din România, Hunedoara.

Pe terenul unde exista o fabrică de încălţăminte şi tricotaje, Gică Popescu construieşte un mall, iar lucrările sunt acum aproape de finalizare. Pe rețelele de socializare, pe contul GP Plaza, au apărut primele imagini cu construcţia fabuloasă. Legendarul jucător al Barcelonei a anunțat şi luna în care locuitorii se pot bucura de noul mall, unul de lux: în noiembrie.

„Un nou capitol la Hunedoara. Un proiect dedicat comunității, în care am pus multă muncă, viziune și ambiție. Orașele din provincie se pot dezvolta doar cu astfel de inițiative pline de pasiune și seriozitate. Ne vedem în noiembrie, la deschiderea GP PLAZA”, a spus Gică Popescu, pe Facebook.

Gică Popescu a investit nu mai puţin de 6.000.000 de euro în mall-ul din Hunedoara.