Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă - Antena Sport

Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă

Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă

Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă

Radu Constantin Publicat: 9 octombrie 2025, 16:59

Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă

Gică Popescu, în timpul unui eveniment - Profimedia Images

Gică Popescu pregăteşte o afacere cu bani grei în România. Mai exact, preşedintele Farului Constanţa investeşte 6.000.000 de euro într-un oraş important din România, Hunedoara.

Pe terenul unde exista o fabrică de încălţăminte şi tricotaje, Gică Popescu construieşte un mall, iar lucrările sunt acum aproape de finalizare. Pe rețelele de socializare, pe contul GP Plaza, au apărut primele imagini cu construcţia fabuloasă. Legendarul jucător al Barcelonei a anunțat şi luna în care locuitorii se pot bucura de noul mall, unul de lux: în noiembrie.

„Un nou capitol la Hunedoara. Un proiect dedicat comunității, în care am pus multă muncă, viziune și ambiție. Orașele din provincie se pot dezvolta doar cu astfel de inițiative pline de pasiune și seriozitate. Ne vedem în noiembrie, la deschiderea GP PLAZA”, a spus Gică Popescu, pe Facebook.

Gică Popescu a investit nu mai puţin de 6.000.000 de euro în mall-ul din Hunedoara.

„Complexul comercial va fi amplasat pe un teren de 21.000 de metri pătrați, iar suprafaţa închiriabilă va fi de 6.000 de metri pătrați, construită pe un singur nivel. Investiţia se ridică la aproximativ șase milioane de euro şi va genera aproximativ 100 de noi locuri de muncă, după finalizare. Lucrările efective vor începe în a doua jumătate a anului viitor şi estimăm că se vor termina în ultima parte a anului 2025”, spunea Gică Popescu, în anul 2023.

Gică Popescu a avut ghinion în afaceri

Gică Popescu a fost urmărit toată viaţa de ghinion în afaceri. Popescu a avut planuri mai mult decât îndrăzneţe după ce s-a lăsat de fotbal. Gică Popescu s-a apucat de afaceri mai întâi în oraşul natal, Calafat, unde a construit un hotel de lux. Investiţia s-a dovedit greşită. Şcoala de fotbal înfiinţată apoi a ajuns să fie executată de fisc din cauza datoriilor. Magazinul engros din Capitală, ridicat cu 10 milioane de euro, a fost închis până la urmă din lipsă de clienţi. Popescu mai voia să ridice un hotel de 4 stele în Bucureşti, dar a renunţat la plan.

