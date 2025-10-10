Veste bună pentru Ousmane Dembele, după ce a câștigat Balonul de Aur - Antena Sport

Ousmane Dembele a avut parte de un sezon remarcabil alături de Paris Saint Germain, iar contribuția sa pentru toate trofeele cucerite de parizieni a venit la pachet cu câștigarea Balonului de Aur, cea mai prestigioasă distincție individuală din fotbal.
Odată cu acest pas, cota de piață a francezului a crescut, însă, culmea, nu a ajuns la valoarea pe care o avea în anul 2019, când juca în tricoul celor de la FC Barcelona.
A crescut cota de piață a lui Ousmane Dembele. Cât a ajuns să valoreze cel mai bun jucător al lumii
Ousmane Dembele a fost accidentat în această primă parte a sezonului, însă francezul continuă să primească vești bune. După ce a cucerit Balonul de Aur, grație performanțelor fantastice din stagiunea 2024/2025, cota de piață a acestuia a crescut.
Concret, cei de la Transfermarkt.com au actualizat cota de piață a francezului în vârstă de 28 de ani, iar acum, acesta este cotat la 100 de milioane de euro, creșterea fiind de 10 milioane.
Cea mai mare cotă de piață a fotbalistului din Hexagon a fost la începutul anului 2019, când îmbrăca tricoul celor de la FC Barcelona. La vremea aceea, Dembele era evaluat la 120 de milioane de euro.
- 4 meciuri, 2 goluri și 2 pase de gol sunt cifrele sale în sezonul 2025/2026
🚨 Ligue 1 market value update 🚨
156 players in the French top-flight have just had their market values adjusted, with plenty of rises for PSG stars 🇫🇷🔥📈 pic.twitter.com/NvHyheWUJK
— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) October 10, 2025
- Anunţul făcut de Cristiano Ronaldo despre retragere. Ce rol are familia în decizie? “E deja timpul…”
- Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român
- Anunț oficial din partea clubului pe care l-ar putea prelua Gică Hagi: „Este o legendă. Se poate întâmpla”
- Ultimele informaţii despre starea de sănătate a lui Samuel Asamoah. Impresarul, detalii dureroase
- Istvan Kovacs, delegat la un meci tare din preliminariile Campionatului Mondial 2026