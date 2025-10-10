Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veste bună pentru Ousmane Dembele, după ce a câștigat Balonul de Aur - Antena Sport

Home | Fotbal | Ligue 1 | Veste bună pentru Ousmane Dembele, după ce a câștigat Balonul de Aur

Veste bună pentru Ousmane Dembele, după ce a câștigat Balonul de Aur

Daniel Işvanca Publicat: 10 octombrie 2025, 16:15

Comentarii
Veste bună pentru Ousmane Dembele, după ce a câștigat Balonul de Aur

Ousmane Dembele / Profimedia

Ousmane Dembele a avut parte de un sezon remarcabil alături de Paris Saint Germain, iar contribuția sa pentru toate trofeele cucerite de parizieni a venit la pachet cu câștigarea Balonului de Aur, cea mai prestigioasă distincție individuală din fotbal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Odată cu acest pas, cota de piață a francezului a crescut, însă, culmea, nu a ajuns la valoarea pe care o avea în anul 2019, când juca în tricoul celor de la FC Barcelona.

A crescut cota de piață a lui Ousmane Dembele. Cât a ajuns să valoreze cel mai bun jucător al lumii

Ousmane Dembele a fost accidentat în această primă parte a sezonului, însă francezul continuă să primească vești bune. După ce a cucerit Balonul de Aur, grație performanțelor fantastice din stagiunea 2024/2025, cota de piață a acestuia a crescut.

Concret, cei de la Transfermarkt.com au actualizat cota de piață a francezului în vârstă de 28 de ani, iar acum, acesta este cotat la 100 de milioane de euro, creșterea fiind de 10 milioane.

Cea mai mare cotă de piață a fotbalistului din Hexagon a fost la începutul anului 2019, când îmbrăca tricoul celor de la FC Barcelona. La vremea aceea, Dembele era evaluat la 120 de milioane de euro.

Reclamă
Reclamă
  • 4 meciuri, 2 goluri și 2 pase de gol sunt cifrele sale în sezonul 2025/2026

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
Observator
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian Kreiner: teoria mașinii cu trei șoferi
Fanatik.ro
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian Kreiner: teoria mașinii cu trei șoferi
17:21
A stabilit un record absolut și este în formă maximă înaintea meciului cu România
17:10
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 10 octombrie
17:10
LIVE SCORERomânia U20 – Cehia U20 1-0. Tricolorii joacă în Liga Elitelor la Chiajna. Penalty ratat în debutul partidei!
17:04
Un jucător important al FCSB-ului s-a accidentat! Mihai Stoica: “A ieşit din antrenament”
16:52
Reacţia lui Zeljko Kopic după ce Cătălin Cîrjan a debutat la naţională! Ce a spus despre evoluţia acestuia
16:47
Nadia Comăneci a încurajat-o pe Sabrina Voinea înainte de Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică
Vezi toate știrile
1 FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!” 2 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 3 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 4 Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină” 5 Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă 6 Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor