Veste bună pentru Ousmane Dembele, după ce a câștigat Balonul de Aur - Antena Sport

Ousmane Dembele a avut parte de un sezon remarcabil alături de Paris Saint Germain, iar contribuția sa pentru toate trofeele cucerite de parizieni a venit la pachet cu câștigarea Balonului de Aur, cea mai prestigioasă distincție individuală din fotbal.

Odată cu acest pas, cota de piață a francezului a crescut, însă, culmea, nu a ajuns la valoarea pe care o avea în anul 2019, când juca în tricoul celor de la FC Barcelona.

A crescut cota de piață a lui Ousmane Dembele. Cât a ajuns să valoreze cel mai bun jucător al lumii

Ousmane Dembele a fost accidentat în această primă parte a sezonului, însă francezul continuă să primească vești bune. După ce a cucerit Balonul de Aur, grație performanțelor fantastice din stagiunea 2024/2025, cota de piață a acestuia a crescut.

Concret, cei de la Transfermarkt.com au actualizat cota de piață a francezului în vârstă de 28 de ani, iar acum, acesta este cotat la 100 de milioane de euro, creșterea fiind de 10 milioane.

Cea mai mare cotă de piață a fotbalistului din Hexagon a fost la începutul anului 2019, când îmbrăca tricoul celor de la FC Barcelona. La vremea aceea, Dembele era evaluat la 120 de milioane de euro.