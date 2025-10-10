Gigi Becali l-a făcut praf pe jucătorul pe care a plătit 700.000 de euro şi l-a cedat gratis: "Aşa bun e" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat dur pe Eduard Radaslavescu (21 de ani), jucător pe care a plătit 700.000 de euro pentru a-l cumpăra de la Farul şi pe care l-a cedat ulterior gratis la constănţeni.

Radaslavescu a marcat 2 goluri în cele 47 de partide în care a evoluat la roş-albaştri. Tânărul fotbalist a stat 2 ani la echipa patronată de Gigi Becali, după care milionarul l-a cedat gratis.

Gigi Becali l-a “distrus” pe Radaslavescu: “A fost aşa de bun că am dat 700.000 pe el şi l-am dat gratis după aia”

“Ei, la Farul, folosesc un jucător U21 pe care l-am dat eu, pe Radaslavescu. A fost al meu, l-am cumpărat. A fost așa de bun că am dat 700 de mii pe el și l-am dat gratis după aia. Așa de bun este U21”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

În acest sezon, Eduard Radaslavescu a evoluat în toate cele 12 partide jucate de Farul în campionat. A reuşit un gol şi 3 assist-uri. Sezonul trecut, în 32 de partide în care a evoluat pentru Farul în campionat, Radaslavescu a marcat 4 goluri şi a dat 2 assist-uri.

Radaslavescu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 700.000 de euro. Mai are contract cu gruparea constănţeană până în vara lui 2027.