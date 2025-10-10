FRF, decizie de ultimă oră după anunțul lui Mircea Lucescu! Federația a trimis om la Varșovia - Antena Sport

FRF a luat o decizie de ultimă oră după anunțul făcut de Mircea Lucescu. Selecționerul a lăsat de înțeles, după meciul cu Moldova, scor 2-1, că partida cu Austria, din preliminariile pentru World Cup, care va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, ar putea fi ultima, pentru el, pe banca naționalei!
În aceste condiții, Federația nu a stat pe gânduri. Conform surselor as.ro, șefii FRF nu vor să rămână descoperiți și au luat decizia de a trimite un “emisar” la Varșovia!
Federația încearcă să-l convingă pe Edi Iordănescu să revină la echipa națională, iar sursele noastre susțin că șansele ca Lucescu să fie pe bancă si la barajul pentru Mondial sunt infime. În aceste condiții, FRF a decis să apeleze la un intermediar.
FRF, decizie de ultimă oră după anunțul lui Mircea Lucescu
Este vorba despre Daniel Stanciu, cunoscut ca un apropiat al FRF, dar și al familiei Iordănescu. Cei de la Federație “l-au mandatat” pe Stanciu să-l convingă pe Edi să revină, încercând astfel să profite de apele tulburi de la Legia.
Din informațiile noastre, Stanciu e deja la Varșovia. Acesta chiar a fost surprins, aseară, discutând minute în șir cu tatăl lui Edi, Anghel Iordănescu!
Nu este pentru prima dată când șefii Federației vor să-l readucă pe Iordănescu jr. Discuții au avut loc și după meciul cu Cipru, atunci când Mircea Lucescu a dorit să își dea demisia.
Interesul FRF pentru fostul selecționer a fost confirmat chiar de conducerea celor de la Legia. Aceștia nu s-au arătat însă dispuși să renunțe la Edi Iordănescu.
