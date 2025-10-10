Fost vânzător de pizza, acum director și „killer” pentru Muntenegru în preliminarii: două goluri și două pase decisive - Antena Sport

Închide meniul
Fost vânzător de pizza, acum director și „killer" pentru Muntenegru în preliminarii: două goluri și două pase decisive

Home | Fotbal | Fost vânzător de pizza, acum director și „killer” pentru Muntenegru în preliminarii: două goluri și două pase decisive

Fost vânzător de pizza, acum director și „killer” pentru Muntenegru în preliminarii: două goluri și două pase decisive

Ionuţ Axinescu Publicat: 10 octombrie 2025, 13:35

Fost vânzător de pizza, acum director și killer” pentru Muntenegru în preliminarii: două goluri și două pase decisive

Arni Frederiksberg sărbătoreşte marcarea unui gol

Insulele Feroe au reușit, joi seară, cel mai mare succes din istorie. Feroezii au învins Muntenegru cu 4-0, la Torshavn, și încă păstrează șanse de calificare la Cupa Mondială din 2026.

Eroul din țara cu doar 55.000 de locuitori a fost Árni Frederiksberg, care evoluează în campionatul intern, la Klaksvík. Frederiksberg a marcat două goluri (în minutele 36 și 72) și două pase decisive, ambele pentru Sørensen (min. 16 și 55).

Arni Frederiksberg e director de vânzări, după ce a vândut pizza congelată

În vârstă de 33 de ani, Árni Frederiksberg are un job full-time în afara fotbalului. Feroezul este director de vânzări la Kjølbro Heilsølu, o companie care distribuie produse alimentare în toată țara. Lucrează zilnic de la 8 la 16, iar după 17 se duce la antrenamente. Seara târziu, mai răspunde la email-urile rămase din timpul zilei.

În 2019, Frederiksberg era agent de vânzări la aceeași companie și vindea pizza congelată! Tot atunci, se retrăgea de la echipa națională, iar printre motive era acela că nu are destul timp la dispoziție și pentru locul de muncă, și pentru fotbal.

„Nu pare că aș putea câștiga suficient din fotbal ca să trăiesc din asta pentru tot restul vieții mele. Poate se va întâmpla asta cu jucătorii tineri din Feroe, nu cu cei din generația mea”, spunea el, într-un interviu în publicația norvegiană NRK.

Doar un gol, cu Gibraltar, marcase Frederiksberg până acum

În 2025, Árni Frederiksberg s-a întors la echipa națională, după câțiva ani excelenți la Klaksvík. Mijlocaș ofensiv polivalent, care poate evolua și ca atacant, Frederiksberg a fost omul decisiv al echipei care în sezonul 2023-2024 a jucat în grupele UEFA Conference League.

„E special să joci pentru echipa națională. În fiecare fotbalist arde dorința de a evolua pentru țara lui”, declara el la momentul revenirii, în presa din Insulele Feroe.

Până la meciul cu Muntenegru, Frederiksberg marcase un singur gol la echipa națională. O făcuse într-un joc cu Gibraltar, în iunie, un 2-1 pentru Feroe, tot în preliminariile Cupei Mondiale.

Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munteCod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
Feroe e acum pe locul 3 în grupa L a preliminariilor europene pentru Mondial, cu nouă puncte. Grupa e condusă de Croația, cu 13 puncte, iar Cehia e pe doi, cu același număr de puncte, dar un meci în plus. Feroezii joacă în ultimele două runde cu Cehia (acasă) și cu Croația (deplasare).

