Fost vânzător de pizza, acum director și „killer” pentru Muntenegru în preliminarii: două goluri și două pase decisive - Antena Sport

Insulele Feroe au reușit, joi seară, cel mai mare succes din istorie. Feroezii au învins Muntenegru cu 4-0, la Torshavn, și încă păstrează șanse de calificare la Cupa Mondială din 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Eroul din țara cu doar 55.000 de locuitori a fost Árni Frederiksberg, care evoluează în campionatul intern, la Klaksvík. Frederiksberg a marcat două goluri (în minutele 36 și 72) și două pase decisive, ambele pentru Sørensen (min. 16 și 55).

Arni Frederiksberg e director de vânzări, după ce a vândut pizza congelată

În vârstă de 33 de ani, Árni Frederiksberg are un job full-time în afara fotbalului. Feroezul este director de vânzări la Kjølbro Heilsølu, o companie care distribuie produse alimentare în toată țara. Lucrează zilnic de la 8 la 16, iar după 17 se duce la antrenamente. Seara târziu, mai răspunde la email-urile rămase din timpul zilei.

În 2019, Frederiksberg era agent de vânzări la aceeași companie și vindea pizza congelată! Tot atunci, se retrăgea de la echipa națională, iar printre motive era acela că nu are destul timp la dispoziție și pentru locul de muncă, și pentru fotbal.

„Nu pare că aș putea câștiga suficient din fotbal ca să trăiesc din asta pentru tot restul vieții mele. Poate se va întâmpla asta cu jucătorii tineri din Feroe, nu cu cei din generația mea”, spunea el, într-un interviu în publicația norvegiană NRK.