Cele 4 sportive care vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică - Antena Sport

Patru gimnaste vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică 2025, competiţie care se va desfăşura în perioada 19–25 octombrie, la Jakarta (Indonezia).

Delegaţia este formată din sportivele Sabrina Maneca-Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu, potrivit FR Gimnastică.

Gimnastele vor fi însoţite de antrenorii Camelia Voinea, Corina Moroşan şi Florin Cotuţiu, de arbitrele Liliana Cosma şi Daniela Trandafir, de kinetoterapeuţii Foti Tona şi Răzvan Spirescu, iar şeful delegaţiei este Ioan Silviu Suciu.

România va avea reprezentare doar în competiţia feminină şi va evolua în subdiviziunea a 6-a, din care vor mai face parte Mongolia, Costa Rica, Letonia, Egipt, Suedia, Belgia şi Australia. Gimnastele tricolore vor intra în concurs în 21 octombrie, de la ora 09.30 (ora României), şi vor evolua, în ordine, la bârnă, sol, sărituri şi paralele.

La înregistrarea provizorie pentru Campionatul Mondial, din 21 iulie, România a înscris şi şase gimnaşti, însă la definitivarea listei, în 3 august, delegaţia României a apărut doar cu reprezentare în competiţia feminină.