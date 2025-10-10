Cele 4 sportive care vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică - Antena Sport

Închide meniul
Cele 4 sportive care vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică

Cele 4 sportive care vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică

Cele 4 sportive care vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică

Publicat: 10 octombrie 2025, 13:22

Cele 4 sportive care vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică

Sabrina Voinea, cu medalia de aur - Profimedia Images

Patru gimnaste vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică 2025, competiţie care se va desfăşura în perioada 19–25 octombrie, la Jakarta (Indonezia).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Delegaţia este formată din sportivele Sabrina Maneca-Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu, potrivit FR Gimnastică.

4 gimnaste vor reprezenta România la Campionatele Mondiale

Gimnastele vor fi însoţite de antrenorii Camelia Voinea, Corina Moroşan şi Florin Cotuţiu, de arbitrele Liliana Cosma şi Daniela Trandafir, de kinetoterapeuţii Foti Tona şi Răzvan Spirescu, iar şeful delegaţiei este Ioan Silviu Suciu.

România va avea reprezentare doar în competiţia feminină şi va evolua în subdiviziunea a 6-a, din care vor mai face parte Mongolia, Costa Rica, Letonia, Egipt, Suedia, Belgia şi Australia. Gimnastele tricolore vor intra în concurs în 21 octombrie, de la ora 09.30 (ora României), şi vor evolua, în ordine, la bârnă, sol, sărituri şi paralele.

La înregistrarea provizorie pentru Campionatul Mondial, din 21 iulie, România a înscris şi şase gimnaşti, însă la definitivarea listei, în 3 august, delegaţia României a apărut doar cu reprezentare în competiţia feminină.

La feminin vor fi 10 subdiviziuni, iar la masculin 8, pentru calificări în finalele pe aparate şi la individual-compus.

La CM din 2025 vor participa 501 de gimnaşti din 82 de ţări, potrivit FIG, care mai subliniază că se vor acorda medalii doar în probe individuale, nu şi pe echipe.

