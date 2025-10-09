Adrian Mititelu, atac dur la Răzvan Burleanu după scandalul de la Adunarea Generală FRF: "Clanul lui e în agonie" - Antena Sport

Adrian Mititelu a venit cu o reacție pe rețelele sociale ca urmare a ce s-a întâmplat miercuri la Adunarea Generală a membrilor fondatori de la FRF. În cadrul întâlnirii, Răzvan Burleanu a intrat într-un conflict cu Mircea Moise, reprezentantul juridic al patronului de la FCU Craiova, numindu-l un “maimuțoi”.

La câteva ore distanță de derapajul președintelui Federației Române de Fotbal, conducătorul oltenilor a venit cu un atac la adresa sa. Mititelu anunță prin mesajul său că astăzi, 9 octombrie, va fi ultima dată când Răzvan Burleanu va prezida o Adunare Generală a FRF.

Mititelu prevede “sfârșitul” lui Răzvan Burleanu

Patronul echipei care a fost recentă exclusă din toate competițiile FRF este de părere că Burleanu nu va mai ocupa mult timp rolul de președinte al federației. Astăzi, conducătorul forului va fi din nou prezent la Casa Fotbalului, unde va avea loc o nouă Adunare Generală, una Extraoridnară, la care vor participa cluburile angrenate în competiții.

“Burleanu este în tensiune! Vremea lui în fruntea FRF este pe final, e o chestiune de săptămâni/luni. Cel mai probabil, mâine 9 octombrie, pentru ultima data, ‘prezidează’ aşa zisa Adunarea Generală a cluburilor NEAFILIATE! Dosarele penale cu prejudicierea gravă a bugetului de stat numai pot fi ținute la sertar, CLANUL BURLEANU este în agonie.

Descinderea procurorilor în sălaşul privilegiat ani de zile de sistemul politic/mafiot este inevitabilă. Mâine, încearcă cu disperare să prezinte negrul ca și alb! Toate actele de mâine nu numai că sunt nule de drept ci sunt o confirmare a perseverenţei în activitatea infracțională“, a scris patronul de la FCU Craiova pe contul său de Facebook.