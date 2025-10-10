Cum au reacționat israelienii după ce Lisav Eissat a debutat sub tricolor. Cum îl poate aconta definitiv România - Antena Sport

Israelienii au reacționat după ce Lisav Eissat a debutat în naționala României. Aceștia l-au lăudat pe fundașul născut la Haifa, cu bunică româncă, după evoluția din amicalul cu Moldova.
Lisav Eissat a fost titularizat în centrul defensivei de Mircea Lucescu, alături de Mihai Popescu. Fundașul de 20 de ani a fost integralist în victoria „tricolorilor” cu 2-1, de pe Arena Națională.
Cum au reacționat israelienii după ce Lisav Eissat a debutat sub tricolor
Israelienii au amintit și de bannerul afișat de fanii români, care și-au exprimat nemulțumirea față de convocarea lui Lisav Eissat, ținând cont că acesta a evoluat pentru toate naționalele de juniori și de tineret ale Israelului: „Li s-avorbit de juniori și identitate / Dar FRF își dorește doar diversitate”, se arată în mesajul afișat de români la amicalul cu Moldova.
„Fundașul lui Maccabi Haifa, despre care s-a vorbit pe larg în România, a debutat pentru națională. Selecționerul Mircea Lucescu a fost impresionat după victoria cu 2-1 asupra Moldovei și l-a lăudat pe Eissat.
Lisav Eissat și-a făcut debutul pentru România și a avut o evoluție bună și este așteptat să rămână în primul 11. El nu a fost cruțat în patria sa.
În ciuda banner-ului fluturat de ultrașii echipei care se opun naturalizării jucătorilor, el a avut un joc pozitiv din perspectiva sa și a fost lăudat”, au reacționat israelienii de la sport5.co.il.
Cum poate fi acontat definitiv Lisav Eissat de naționala României
Lisav Eissat e doar la un pas distanță de a fi acontat definitiv de naționala României. După partida bifată cu Moldova, el mai are nevoie de încă două partide jucate sub tricolor, până la împlinirea vârstei de 21 de ani.
Totodată, Lisav Eissat ar putea și să nu mai joace deloc pentru naționala Israelului până la împlinirea vârstei de 21 de ani, pentru a fi astfel jucătorul României.
Conform regulamentului FIFA, un jucător sub 21 de ani are nevoie de trei partide pentru a fi acontat definitiv de o echipă națională. În cazul unuia trecut de vârsta de 21 de ani, este necesar doar un meci la naționala mare pentru a nu mai avea dreptul ulterior de a-și schimba echipa.
