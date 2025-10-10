Cum au reacționat israelienii după ce Lisav Eissat a debutat sub tricolor. Cum îl poate aconta definitiv România - Antena Sport

Israelienii au reacționat după ce Lisav Eissat a debutat în naționala României. Aceștia l-au lăudat pe fundașul născut la Haifa, cu bunică româncă, după evoluția din amicalul cu Moldova.

Lisav Eissat a fost titularizat în centrul defensivei de Mircea Lucescu, alături de Mihai Popescu. Fundașul de 20 de ani a fost integralist în victoria „tricolorilor” cu 2-1, de pe Arena Națională.

Cum au reacționat israelienii după ce Lisav Eissat a debutat sub tricolor

Israelienii au amintit și de bannerul afișat de fanii români, care și-au exprimat nemulțumirea față de convocarea lui Lisav Eissat, ținând cont că acesta a evoluat pentru toate naționalele de juniori și de tineret ale Israelului: „Li s-avorbit de juniori și identitate / Dar FRF își dorește doar diversitate”, se arată în mesajul afișat de români la amicalul cu Moldova.

„Fundașul lui Maccabi Haifa, despre care s-a vorbit pe larg în România, a debutat pentru națională. Selecționerul Mircea Lucescu a fost impresionat după victoria cu 2-1 asupra Moldovei și l-a lăudat pe Eissat.

Lisav Eissat și-a făcut debutul pentru România și a avut o evoluție bună și este așteptat să rămână în primul 11. El nu a fost cruțat în patria sa.