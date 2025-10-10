Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum au reacționat israelienii după ce Lisav Eissat a debutat sub tricolor. Cum îl poate aconta definitiv România - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Cum au reacționat israelienii după ce Lisav Eissat a debutat sub tricolor. Cum îl poate aconta definitiv România

Cum au reacționat israelienii după ce Lisav Eissat a debutat sub tricolor. Cum îl poate aconta definitiv România

Publicat: 10 octombrie 2025, 13:42

Comentarii
Cum au reacționat israelienii după ce Lisav Eissat a debutat sub tricolor. Cum îl poate aconta definitiv România

Lisav Eissat, în România - Moldova 2-1/ Profimedia

Israelienii au reacționat după ce Lisav Eissat a debutat în naționala României. Aceștia l-au lăudat pe fundașul născut la Haifa, cu bunică româncă, după evoluția din amicalul cu Moldova.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lisav Eissat a fost titularizat în centrul defensivei de Mircea Lucescu, alături de Mihai Popescu. Fundașul de 20 de ani a fost integralist în victoria „tricolorilor” cu 2-1, de pe Arena Națională. 

Cum au reacționat israelienii după ce Lisav Eissat a debutat sub tricolor 

Israelienii au amintit și de bannerul afișat de fanii români, care și-au exprimat nemulțumirea față de convocarea lui Lisav Eissat, ținând cont că acesta a evoluat pentru toate naționalele de juniori și de tineret ale Israelului: „Li s-avorbit de juniori și identitate / Dar FRF își dorește doar diversitate”, se arată în mesajul afișat de români la amicalul cu Moldova.  

„Fundașul lui Maccabi Haifa, despre care s-a vorbit pe larg în România, a debutat pentru națională. Selecționerul Mircea Lucescu a fost impresionat după victoria cu 2-1 asupra Moldovei și l-a lăudat pe Eissat. 

Lisav Eissat și-a făcut debutul pentru România și a avut o evoluție bună și este așteptat să rămână în primul 11. El nu a fost cruțat în patria sa. 

Reclamă
Reclamă

În ciuda banner-ului fluturat de ultrașii echipei care se opun naturalizării jucătorilor, el a avut un joc pozitiv din perspectiva sa și a fost lăudat”, au reacționat israelienii de la sport5.co.il. 

Cum poate fi acontat definitiv Lisav Eissat de naționala României 

Lisav Eissat e doar la un pas distanță de a fi acontat definitiv de naționala României. După partida bifată cu Moldova, el mai are nevoie de încă două partide jucate sub tricolor, până la împlinirea vârstei de 21 de ani. 

Totodată, Lisav Eissat ar putea și să nu mai joace deloc pentru naționala Israelului până la împlinirea vârstei de 21 de ani, pentru a fi astfel jucătorul României.  

Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munteCod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
Reclamă

Conform regulamentului FIFA, un jucător sub 21 de ani are nevoie de trei partide pentru a fi acontat definitiv de o echipă națională. În cazul unuia trecut de vârsta de 21 de ani, este necesar doar un meci la naționala mare pentru a nu mai avea dreptul ulterior de a-și schimba echipa. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O tânără polițistă a decedat după naștere la un spital privat din Constanța. Soţul acuză doctorii de malpraxis
Observator
O tânără polițistă a decedat după naștere la un spital privat din Constanța. Soţul acuză doctorii de malpraxis
Exclusiv. Adrian Şut, chemat de urgenţă de Mircea Lucescu la echipa naţională pentru România – Austria. Cine s-a accidentat
Fanatik.ro
Exclusiv. Adrian Şut, chemat de urgenţă de Mircea Lucescu la echipa naţională pentru România – Austria. Cine s-a accidentat
15:30
Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit
15:29
Bogdan Lobonţ l-a lăudat pe Cristi Chivu, fostul său coleg de la Ajax: “Trebuie să-l aprecieze toţi românii”
14:43
Anunţul făcut de Cristiano Ronaldo despre retragere. Ce rol are familia în decizie? “E deja timpul…”
14:25
„Tricolorul” lăudat înaintea meciului „de foc” cu Austria: „E un real câștig. A fost genial”
14:21
Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român
13:35
Fost vânzător de pizza, acum director și „killer” pentru Muntenegru în preliminarii: două goluri și două pase decisive
Vezi toate știrile
1 FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!” 2 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 3 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 4 Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină” 5 Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă 6 Adrian Mititelu, atac dur la Răzvan Burleanu după scandalul de la Adunarea Generală FRF: “Clanul lui e în agonie”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor