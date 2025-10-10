Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit

Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit

Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit

Publicat: 10 octombrie 2025, 15:30

Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit

Adrian Şut, în timpul unui meci la naţională/ Profimedia

Adrian Șut a fost convocat de urgență la națională pentru duelul cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida se va vedea duminică, de la 21:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

La o zi după victoria din amicalul cu Moldova, scor 2-1, Mircea Lucescu a decis să-l cheme la lot pe Adrian Șut, jucător care a fost o prezență constantă la națională în ultima perioadă. 

Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria 

Mihai Stoica a făcut anunțul cu privire la convocarea lui Adrian Șut. FCSB are, în acest moment, șase jucători la echipa națională: Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Florin Tănase, Daniel Bîrligea, David Miculescu și Adrian Șut. 

Adrian Șut îi va lua locul la națională lui Răzvan Marin, conform fanatik.ro. Mijlocașul lui AEK Atena nu a fost utilizat în amicalul cu Moldova și a acuzat probleme medicale.  

„Adrian Şut a fost convocat la echipa naţională. A primit convocarea astăzi (n.r. vineri). Noi avem trei jucători de la FCSB… de regulă siamezii sunt doi, în cazul ăsta sunt trei. Iar convocarea asta i-a separat. 

Săracul, Ştefan Târnovanu a fost privat de cea mai plăcută companie pentru el, asigurată de Adrian Şut şi Darius Olaru. De azi până marţi, Olaru rămâne singur. Ăsta e triunghiul: Olaru – Târnovanu – Şut. Numele lor de scenă, dragonii. Eu am aplicat să fiu tatăl dragonilor, că mama dragonilor ştim cine e, fiind cinefili”, a declarat Mihai Stoica, conform sursei citate anterior. 

La precedenta acțiune a naționalei, Adrian Șut s-a ales cu o accidentare. El a evoluat doar șase minute în remiza cu Cipru, scor 2-2, și ulterior a ratat următoarele cinci partide ale FCSB-ului. 

Lotul României pentru meciul cu Austria:  

PORTARI 

Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munteCod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0); 

FUNDAȘI 

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0); 

MIJLOCAȘI 

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0), Adrian Șut (FCSB) 

ATACANȚI 

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0). 

