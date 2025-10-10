Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit - Antena Sport

Adrian Șut a fost convocat de urgență la națională pentru duelul cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida se va vedea duminică, de la 21:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

La o zi după victoria din amicalul cu Moldova, scor 2-1, Mircea Lucescu a decis să-l cheme la lot pe Adrian Șut, jucător care a fost o prezență constantă la națională în ultima perioadă.

Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria

Mihai Stoica a făcut anunțul cu privire la convocarea lui Adrian Șut. FCSB are, în acest moment, șase jucători la echipa națională: Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Florin Tănase, Daniel Bîrligea, David Miculescu și Adrian Șut.

Adrian Șut îi va lua locul la națională lui Răzvan Marin, conform fanatik.ro. Mijlocașul lui AEK Atena nu a fost utilizat în amicalul cu Moldova și a acuzat probleme medicale.

„Adrian Şut a fost convocat la echipa naţională. A primit convocarea astăzi (n.r. vineri). Noi avem trei jucători de la FCSB… de regulă siamezii sunt doi, în cazul ăsta sunt trei. Iar convocarea asta i-a separat.