Bogdan Lobonţ l-a lăudat pe Cristi Chivu, fostul său coleg de la Ajax: "Trebuie să-l aprecieze toţi românii" - Antena Sport

Bogdan Lobonţ l-a lăudat pe Cristi Chivu, fostul său coleg de la Ajax: “Trebuie să-l aprecieze toţi românii”

Publicat: 10 octombrie 2025, 15:29

Bogdan Lobonţ l-a lăudat pe Cristi Chivu, fostul său coleg de la Ajax: Trebuie să-l aprecieze toţi românii

Cristi Chivu şi Bogdan Lobonţ - Profimedia Images

Cristi Chivu singurul antrenor român din Top 5 campionate ale Europei şi a ajuns la cinci victorii consecutive cu Inter, în toate competiţiile, ultimul eşec fiind cel din derby-ul cu Juventus (3-4).

Antrenorul român de 44 de ani i-a convins deja pe italieni şi are parte şi de sprijinul fostului său coleg de la Ajax, Bogdan Lobonţ.
Bogdan Lobonţ l-a lăudat pe Cristi Chivu

“Pe Cristi trebuie să-l aprecieze toţi românii. Merită pe deplin tot ceea ce i se întâmplă”, a spus Lobonţ, despre cel care i- fost coleg la Ajax în perioada 2000-2003.

Un alt fost coleg din perioada Ajax, Zlatan Ibrahimovic, a fost întrebat şi despre debutul lui Cristi Chivu, la Inter, şi de rezultatele avute de român până acum în Serie A.

“Îl cunosc pe Chivu din perioada Ajax. Aveam o echipă talentată, iar el era cel mai matur. Era un campion. Este însă prea devreme să îl judecăm ca antrenor. Îi urez baftă, dar sper să nu câștige”, a spus Zlatan Ibrahimovic, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Întrebat despre rivalele la titlu, cum ar fi Napoli, Inter sau Juventus, Zlatan a răspuns: “Nu mă uit la celelalte echipe, însă nu din aroganță, ci pentru că ar însemna că nu suntem îndeajuns de puternici dacă depindem de ceilalți”.

