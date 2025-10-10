Anunţul făcut de Cristiano Ronaldo despre retragere. Ce rol are familia în decizie? "E deja timpul..." - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Anunţul făcut de Cristiano Ronaldo despre retragere. Ce rol are familia în decizie? “E deja timpul…”

Radu Constantin Publicat: 10 octombrie 2025, 14:43

Cristiano Ronaldo nu vrea încă să pună ghetele în cui, cu toate că familia insistă ca el să se retragă. Principalul motiv pentru care starul portughez nu vrea să-şi încheie cariera este legat de atingerea unui nou record. Şi anume: fotbalistul vrea să ajungă la borna 1.000 de goluri marcate!

”Apropiații, în principal din familia mea, spun: ‘E deja timpul să te retragi. Ai făcut totul. De ce vrei să marchezi o mie de goluri? Ai deja peste 900, ce diferență ar fi?’. Eu nu gândesc așa. Cred că încă produc lucruri bune, îmi ajut clubul și echipa națională și de ce să nu continui? Sunt sigur că, atunci când voi termina, voi pleca împlinit, pentru că am dat totul din mine.

Știu că nu mai am mulți ani de jucat, dar puținul pe care îl am, încerc să-l savurez la maximum… Dacă aș putea, aș juca fotbal doar pentru echipa națională, nu aș juca pentru niciun alt club”, a spus Cristiano Ronaldo.

Ce avere a strâns Ronaldo la 40 de ani

Cristiano Ronaldo rămâne, și la 40 de ani, unul dintre cei mai importanți sportivi din lume. Datorită realizărilor din carieră de sportiv, cumulate cu contractele uriașe de activitate sportivă, a adunat o avere impresionantă, fiind unul dintre cei mai bine plătiți sportivi din istorie. Concret, conform Bloomberg Billionaires Index, Ronaldo are o avere de 1,4 miliarde de dolari. Este singurul fotbalist din istorie care atinge această sumă, însă nu este cel mai bine plătit sportiv din istorie. Primul loc este ocupat de Michael Jordan, cu 3,6 miliarde.

