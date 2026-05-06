Daniel Pancu a intervenit, după ce a fost dat ca şi antrenor la Rapid: “Nu are cine să mă arate cu degetul niciodată”

Viviana Moraru Publicat: 6 mai 2026, 10:51

Daniel Pancu (48 de ani) a oferit o reacţie fermă, după ce a fost dat ca şi antrenor la Rapid, la finalul sezonului. Giovanni Becali a dezvăluit că actualul tehnician de la CFR Cluj a ajuns deja la un acord cu giuleştenii, pentru a-i lua locul lui Costel Gâlcă din vară.

În ciuda anunţului făcut de impresarul român, Daniel Pancu a transmis un mesaj categoric. Antrenorul a declarat că discuţiile privind viitorul său le va purta la finalul sezonului, atunci când ar putea rămâne liber de contract, dacă nu o va califica pe CFR Cluj în cupele europene.

Daniel Pancu a venit cu replica şi pentru Neluţu Varga, după ce patronul de la CFR Cluj a transmis că antrenorul trebuie să aibă “bărbăţie” şi să-i spună în faţă ce are de gând, din sezonul viitor.

De asemenea, Pancu a vorbit şi despre situaţia de la CFR Cluj. El a recunoscut că nu ar vrea să lucreze, din sezonul viitor, cu noii conducători care vor veni la echipă, în frunte cu Marian Copilu.

“(N.r. Despre declaraţiile lui Giovanni Becali) Oricine vrea să discute o face cu domnul Becali. Eu discut după ultima etapă. Am spus care au fost condițiile și ce am discutat acum două săptămâni cu domnul Varga.

(n.r. Afectează discuțiile acestea mandatul tău?) Nu, am spus ce am discutat și cu domnul Varga acum două săptămâni dacă a zis că nu sunt bărbat. La mine rămâne valabilă bărbăția, nu are cine să mă arate cu degetul niciodată.

La ce să influențeze? La jucători? Ce să facă jucătorii? Sunt concentrat 100%, suntem sub contract, avem un obiectiv de îndeplinit.

Nu știu ce să zic de sezonul viitor. Mai sunt 3 etape și dacă câștigăm barajul de Europa mai am contract pe doi ani. În momentul de față, da. (n.r. nu ar vrea să lucreze cu alte persoane față de cele de până acum).

Atmosfera nu a fost afectată până acum, pe final de campionat noi suntem bine. Lăsați rezultatele pe plan sportiv. Am reușit să țin echipa asta unită, plină de caracter, ținând cont că la fiecare două-trei săptămâni pleca câte un om din club. Nu e ușor”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.

