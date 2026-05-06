Daniel Pancu a intervenit, după ce a fost dat ca şi antrenor la Rapid: “Nu are cine să mă arate cu degetul niciodată”

Daniel Pancu (48 de ani) a oferit o reacţie fermă, după ce a fost dat ca şi antrenor la Rapid, la finalul sezonului. Giovanni Becali a dezvăluit că actualul tehnician de la CFR Cluj a ajuns deja la un acord cu giuleştenii, pentru a-i lua locul lui Costel Gâlcă din vară.

În ciuda anunţului făcut de impresarul român, Daniel Pancu a transmis un mesaj categoric. Antrenorul a declarat că discuţiile privind viitorul său le va purta la finalul sezonului, atunci când ar putea rămâne liber de contract, dacă nu o va califica pe CFR Cluj în cupele europene.

Daniel Pancu a intervenit, după ce Giovanni Becali l-a anunţat ca fiind noul antrenor de la Rapid

Daniel Pancu a venit cu replica şi pentru Neluţu Varga, după ce patronul de la CFR Cluj a transmis că antrenorul trebuie să aibă “bărbăţie” şi să-i spună în faţă ce are de gând, din sezonul viitor.

De asemenea, Pancu a vorbit şi despre situaţia de la CFR Cluj. El a recunoscut că nu ar vrea să lucreze, din sezonul viitor, cu noii conducători care vor veni la echipă, în frunte cu Marian Copilu.

“(N.r. Despre declaraţiile lui Giovanni Becali) Oricine vrea să discute o face cu domnul Becali. Eu discut după ultima etapă. Am spus care au fost condițiile și ce am discutat acum două săptămâni cu domnul Varga.