Schimbare istorică anunțată de Guvern pentru World Cup! 32,6 milioane de studenți scapă mai rapid de cursuri

Sebastian Ujica Publicat: 8 mai 2026, 18:42

Mexico City Stadium / Getty Images

Guvernul din Mexic a anunțat oficial că schimbă calendarul școlar în vederea Campionatului Mondial din această vară: școlile, liceele și facultățile vor încheia anul pe 5 iunie, cu mai mult de o lună mai devreme decât era inițial programat.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Fără școală pe timpul World Cup

Atât școlile de la stat, cât și cele private vor termina anul cu o săptămână înainte ca naționala Mexicului să aibă primul meci de la World Cup, împotriva Africii de Sud. Ministerul Educației (SEP) din Mexic a emis un comunicat prin care a anunțat decizia.

Un alt motiv pentru decizie: un val de căldură care a afectat mai multe regiuni din Mexic, însă faptul că Mexic organizează Campionatul Mondial alături de SUA și Canada este menționat de trei ori în comunicat.

Inițial, anul școlar era programat să se încheie pe 15 iulie. Astfel, elevii și profesorii vor avea 40 de zile în plus de vacanță în această vară: vor reveni la școală abia pe 31 august. Decizia va avea un impact pentru nu mai puțin de 32,6 milioane de studenți din Mexic

