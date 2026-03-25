„Iubesc Turcia, mi-aș fi dorit să meargă ambele la Mondial” Lucescu, avertisment pentru turci

Mircea Lucescu la conferința de presă de dinaintea meciului cu Turcia

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.

Lucescu rămâne legat de Turcia

Selecționer al României și fost selecționer al Turciei, Mircea Lucescu, a vorbit despre legătura specială pe care o are cu fotbalul din Turcia și despre jucătorii care au debutat în naționala lor în mandatul lui Lucescu.

„E un joc extrem de important, vom face tot posibilul să obținem o calificare. Speram ca 30-35% din public să fie din România și cred că stadionul oricum s-ar fi umplut. Iubesc Turcia, mi-a adus multe satisfacții. Îi respect, dar profesia e cu totul altceva. Suntem aici pentru a câștiga acest meci.

Când am preluat echipa Turciei era cea mai bătrână echipă din Europa. Iată că jucătorii pe care i-am luat atunci sunt acum titulari în echipa națională.

Mi-aș fi dorit ca ambele echipe să se poată califica la Campionatul Mondial.