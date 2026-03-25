„Iubesc Turcia, mi-aș fi dorit să meargă ambele la Mondial” Lucescu, avertisment pentru turci

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.
Lucescu rămâne legat de Turcia
Selecționer al României și fost selecționer al Turciei, Mircea Lucescu, a vorbit despre legătura specială pe care o are cu fotbalul din Turcia și despre jucătorii care au debutat în naționala lor în mandatul lui Lucescu.
„E un joc extrem de important, vom face tot posibilul să obținem o calificare. Speram ca 30-35% din public să fie din România și cred că stadionul oricum s-ar fi umplut. Iubesc Turcia, mi-a adus multe satisfacții. Îi respect, dar profesia e cu totul altceva. Suntem aici pentru a câștiga acest meci.
Când am preluat echipa Turciei era cea mai bătrână echipă din Europa. Iată că jucătorii pe care i-am luat atunci sunt acum titulari în echipa națională.
Mi-aș fi dorit ca ambele echipe să se poată califica la Campionatul Mondial.
Acesta este unul dintre cele mai frumoase stadioane din lume. Îmi face mare plăcere să revin pe stadioanele turcești, sunt printre cele mai frumoase și pregătite pentru performață. M-am bucurat când am aflat că se va juca pe acest stadion” a spus Mircea Lucescu în conferința de presă.
Tactica lui Lucescu rămâne secretă
Întrebat despre posibilitatea ca Montella să folosească un vârf „fals”, Lucescu nu a vrut să dea indicii despre cum va contracara jocul adversarei.
„Până mâine nu știe niciunul dintre noi ce echipă va intra pe teren. Desigur că pregătirea se face nu doar pentru echipa care a jucat până acum, ci și pentru cei de lângă. Desigur că jucătorii vor fi pregătiți să-și domine adversarul.
S-a scris și se va scrie mult, e clar că jucătorii care vor intra mâine pe teren vor decide rezultatul, ei și cei care vor intra de pe bancă” a spus Lucescu.
Lucescu, despre comparația Arda Guler – Hagi
Lucescu a fost întrebat și despre comparația făcută între Arda Guler și Gică Hagi.
„Arda Guler e o figură emblematică pentru fotbalul turcesc acum, dar se poate vorbi și de alții. Sunt jucători care evoluează la echipe puternice. Arda e un jucător deosebit, dar nu va depinde doar de el. Toți jucătorii trebuie să joace pentru a-și anihila adversarii.
Am un mare respect și pentru Montella, a debutat într-un meci contra lui Șahtior și de atunci am rămas în relații foarte bune. Echipa Turciei este o echipă valoroasă. Și echipa României este foarte valoroasă. Am avut ghinion cu accidentările, dar eu cred în echipa națională” a mai spus Lucescu.
Întrebat despre starea lui Ionuț Radu, Mircea Lucescu a spus pe grabă: „Ne antrenăm acum” și a plecat de la conferință.
