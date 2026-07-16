„A fost primul bebeluş ţinut de el în braţe”. Povestea din spatele fotografiei cu Lionel Messi şi Lamine Yamal

Lamine Yamal, vedeta naționalei de fotbal Spaniei, a vorbit despre momentul în care l-a întâlnit pe idolul său, Leo Messi, amintind de fotografia emblematică în care starul argentinian îl ținea în brațe pe jucătorul spaniol, pe când acesta avea doar câteva luni, relatează EFE.

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‘Ei bine, am mai crescut puțin, la fel și Leo‘, a spus Lamine Yamal într-un interviu pentru DAZN, referindu-se la acea fotografie din 2007, realizată pentru un calendar caritabil în care un Leo Messi cu părul lung ținea în brațe un bebeluș.

Povestea din spatele fotografiei cu Lionel Messi şi Lamine Yamal

Bebelușul din acea imagine a devenit acum una dintre vedetele naționalei Spaniei, iar povestea fotografiei a fost relatată de autorul ei, Joan Monfort, de la agenția EFE.

Toate acestea cu o publicare pe Instagram a lui Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, apărută în 2024, unde arăta un băiețel care se bucura de o baie cu burete, alături de mama soției sale și de un tânăr Leo Messi. O imagine din 2007 care a fost inclusă într-un calendar de solidaritate.

‘Nicio sumă de bani nu poate plăti o astfel de fotografie’, a declarat Joan Monfort, fotograful din spatele imaginii. ‘În plus, nu știu dacă aș reuși să o fac din nou sau dacă este ceva ce poate fi cumpărat cu bani’, a adăugat el.