„A fost primul bebeluş ţinut de el în braţe”. Povestea din spatele fotografiei cu Lionel Messi şi Lamine Yamal

Lamine Yamal, vedeta naționalei de fotbal Spaniei, a vorbit despre momentul în care l-a întâlnit pe idolul său, Leo Messi, amintind de fotografia emblematică în care starul argentinian îl ținea în brațe pe jucătorul spaniol, pe când acesta avea doar câteva luni, relatează EFE.
‘Ei bine, am mai crescut puțin, la fel și Leo‘, a spus Lamine Yamal într-un interviu pentru DAZN, referindu-se la acea fotografie din 2007, realizată pentru un calendar caritabil în care un Leo Messi cu părul lung ținea în brațe un bebeluș.
Povestea din spatele fotografiei cu Lionel Messi şi Lamine Yamal
Bebelușul din acea imagine a devenit acum una dintre vedetele naționalei Spaniei, iar povestea fotografiei a fost relatată de autorul ei, Joan Monfort, de la agenția EFE.
Toate acestea cu o publicare pe Instagram a lui Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, apărută în 2024, unde arăta un băiețel care se bucura de o baie cu burete, alături de mama soției sale și de un tânăr Leo Messi. O imagine din 2007 care a fost inclusă într-un calendar de solidaritate.
‘Nicio sumă de bani nu poate plăti o astfel de fotografie’, a declarat Joan Monfort, fotograful din spatele imaginii. ‘În plus, nu știu dacă aș reuși să o fac din nou sau dacă este ceva ce poate fi cumpărat cu bani’, a adăugat el.
Monfort nu cunoștea identitatea bebelușului. Un fost coleg de la ziarul Sport, publicația care promova calendarul, a atras atenția asupra coincidenței legate de fotografia supranumită ‘baia zeilor’.
‘Era vorba despre fotografii pentru un calendar caritabil în care apăreau toți jucătorii Barcelonei, inclusiv Messi, care pe atunci era departe de a fi superstarul de astăzi, realizat în parteneriat cu UNICEF’, și-a amintit el.
‘Există un moment în care Messi apare și întâlnește un bebeluș. Messi avea 20 de ani, iar bebelușul, 8 luni. Cu siguranță a fost primul bebeluș pe care Leo l-a ținut vreodată în brațe și, în mod firesc, interacțiunea dintre cei doi a fost stângace’, adaugă acesta. Messi a împlinit 39 de ani în timpul Cupei Mondiale.
Pe 13 iulie, Lamine a sărbătorit împlinirea vârstei de 19 ani, numărul pe care îl poartă pe tricou și cel pe care îl purta Messi când a debutat la Barcelona. Duminică, cei doi se vor înfrunta în lupta pentru titlul mondial, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
🚨TRENDING: In 2007, Leo Messi held a baby for a photo shoot. That baby was Lamine Yamal!
19 years later, they are set to face each other in the 2026 World Cup final! pic.twitter.com/6HtFI0PTWB
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 15, 2026
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