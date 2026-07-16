Francezii anunță când preia oficial Zidane naționala! Va avea un staff de 25 de persoane

Zinedine Zidane nu a mai antrenat nicio echipă din 2021 / Getty Images

Didier Deschamps se pregătește de ultimul meci ca selecționer, după 14 ani în care a adus echipa în două finale de Campionat Mondial, una câștigată.

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Partida de adio: finala mică împotriva Angliei, sâmbătă seară de la ora 00:00 în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Zidane semnează săptămâna viitoare

Înlocuirea lui Deschamps cu Zidane este unul dintre secretele cel mai prost ținute din fotbal în ultimul an. Iar în doar câteva zile, schimbarea va deveni oficială. RMC Sport anunță că Federația de Fotbal din Franța vrea să-l instaleze rapid pe Zinedine Zidane.

Zidane urmează să semneze contractul până pe 21 iulie, iar apoi va avea loc prezentarea oficială. O primă schimbare este deja anunțată odată cu venirea lui Zidane: el va avea un staff mult mai mare decât Deschamps.

RMC scrie că Zidane va avea alături numai puțin de 25 de oameni în staff. De asemenea, Zidane vrea să aibă în echipă femei.