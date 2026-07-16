Un nou scandal după Cupa Mondială! O vedetă din Senegal și-a plătit singură un RMN, după ce jucătorii nu au fost asigurați

Federaţia senegaleză nu ar fi încheiat o asigurare medicală pentru jucătorii săi pe durata Cupei Mondiale din 2026. Fiind accidentat, Edouard Mendy ar fi trebuit să-şi plătească singur examenul medical, relatează RMC Sport.

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Aventura Senegalului la Cupa Mondială din 2026 nu a fost dintre cele mai glorioase, iar „Leii din Teranga” au fost eliminaţi din competiţie încă din şaisprezecimile de finală. La câteva săptămâni după eliminare, fotbalul senegalez continuă să stârnească polemici, iar cea mai recentă dintre acestea vizează partea medicală.

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Edouard Mendy și-a plătit singur un RMN după Cupa Mondială

Conform informaţiilor relatate de Sports News Africa, întreaga delegaţie senegaleză nu era asigurată pe durata Cupei Mondiale. Nici jucătorii, nici staff-ul nu erau acoperiţi de o asigurare medicală. Federaţia nu a încheiat o asigurare care să protejeze persoanele aflate sub responsabilitatea sa în caz de probleme medicale. Iar Edouard Mendy a avut de suferit din această cauză.

Edouard Mendy nu a trăit deloc Cupa Mondială la care visase. Accidentat, el a participat doar la primele două meciuri ale Senegalului. Fiind nevoit să facă un RMN, Edouard Mendy ar fi trebuit să plătească din propriul buzunar costul acestei proceduri medicale.

O situaţie care nu îmbunătăţeşte deloc imaginea selecţiei senegaleze în ultimele zile, care s-a despărţit de antrenorul său, Pape Thiaw.