Dramă pentru Micah Richards! A aflat că i-a murit tatăl, înainte de emisiune şi a intrat în direct

Fostul internaţional englez Micah Richards, acum comentator BBC, a primit vestea decesului tatălui său cu puţin timp înainte să intre în emisiune în calitate de analist al semifinalei Cupei Mondiale de fotbal dintre Anglia şi Argentina, relatează DPA.

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Richards, care are 13 selecţii la naţionala Angliei, a comentat, alături de foştii internaţionali Joe Hart şi Wayne Rooney, înfrângerea formaţiei antrenate de germanul Thomas Tuchel cu 1-2 în faţa Argentinei.

Dramă pentru Micah Richards

Totuşi, la scurt timp după emisiune, el a dezvăluit că i-a fost comunicat faptul că tatăl său Lincoln a decedat cu puţin timp înainte de semifinala de la Atlanta.

Pe contul său de pe o reţea de socializare, Richards a transmis: „Nu cu mult timp înainte de a intra în emisiune astăzi (n.r. – miercuri), am primit vestea teribilă că tatăl meu Lincoln a murit. Moartea sa a fost neaşteptată, el ne-a părăsit pe toţi mult prea curând”.

„El a fost cel mai mare fan al meu. Nu a pierdut aproape niciun meci întreaga mea viaţă”, a transmis Richards.