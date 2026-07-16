Dramă pentru Micah Richards! A aflat că i-a murit tatăl, înainte de emisiune şi a intrat în direct

Fostul internaţional englez Micah Richards, acum comentator BBC, a primit vestea decesului tatălui său cu puţin timp înainte să intre în emisiune în calitate de analist al semifinalei Cupei Mondiale de fotbal dintre Anglia şi Argentina, relatează DPA.
Richards, care are 13 selecţii la naţionala Angliei, a comentat, alături de foştii internaţionali Joe Hart şi Wayne Rooney, înfrângerea formaţiei antrenate de germanul Thomas Tuchel cu 1-2 în faţa Argentinei.
Dramă pentru Micah Richards
Totuşi, la scurt timp după emisiune, el a dezvăluit că i-a fost comunicat faptul că tatăl său Lincoln a decedat cu puţin timp înainte de semifinala de la Atlanta.
Pe contul său de pe o reţea de socializare, Richards a transmis: „Nu cu mult timp înainte de a intra în emisiune astăzi (n.r. – miercuri), am primit vestea teribilă că tatăl meu Lincoln a murit. Moartea sa a fost neaşteptată, el ne-a părăsit pe toţi mult prea curând”.
„El a fost cel mai mare fan al meu. Nu a pierdut aproape niciun meci întreaga mea viaţă”, a transmis Richards.
„M-a dus oriunde am vrut cât timp am fost copil şi era cel mai mândru părinte posibil în timpul carierei mele profesioniste. Foarte rar nu a fost alături de mine”, a mai adăugat acesta.
„Ştiu cât de mult contează pentru fiecare dintre cei de acasă să vadă Anglia la Cupa Mondială şi cum experienţa strânge familiile împreună de-a lungul generaţiilor”, a mai transmis Richards.
„Ştiu, în mod particular, ca un mândru bărbat de tradiţie veche din Yorkshire, că tata ar fi vrut ca spectacolul să meargă mai departe în această seară. Şi aşa a fost”, a mai comunicat fostul fundaş al Angliei.
„Astăzi mă gândesc la toţi cei din familia mea şi la toată familia mea extinsă în timp ce ne amintim de tatăl meu Lincoln, de eroul meu şi de inspiraţia mea”, a încheiat Micah Richards, care a jucat la Manchester City şi Aston Villa în Premier League, dar şi la formaţia italiană Fiorentina în Serie A.
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