Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, va avea un jucător în finala Cupei Mondiale de fotbal pentru a 12-a ediţie consecutivă, aceasta fiind cea mai lungă serie în curs, potrivit francezilor de la L’Equipe.

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Atacantul argentinian Lautaro Martinez, actualul căpitan al lui Inter, care a înscris golul victorios în semifinala cu Anglia, urmează să evolueze în finala actualei ediţii a Cupei Mondiale, duminică la New York, împotriva Spaniei, după ce a jucat şi în finala ediţiei precedente, desfăşurată în 2022 în Qatar şi câştigată de naţionala Argentinei în faţa Franţei la loviturile de departajare.

Inter va avea pentru a 12-a ediție la rând jucător în finala Cupei Mondiale

Seria grupării „nerazzurra” a început la Cupa Mondială din 1982, unde trei dintre jucătorii săi, Giuseppe Bergomi, Gabriele Oriali şi Alessandro Altobelli, au evoluat în finala câştigată de Italia în faţa selecţionatei Germaniei de Vest (scor 3-1), ultimul dintre ei marcând cel de-al treilea gol al Squadrei Azzurra.

În total sunt cinci italieni, patru germani, trei argentinieni, doi croaţi, un brazilian, un francez şi un olandez, care au reprezentat clubul milanez în finalele Cupei Mondiale şi au permis ca această tradiţie să continue.

Doar două nume apar însă la două ediţii diferite: brazilianul Ronaldo Nazario „Il Fenomeno”, în 1998 şi 2002, unde a reuşit o dublă oferind titlul Selecao (2-0 în finala cu Germania) şi argentinianul Lautaro Martinez, în 2022 şi 2026.