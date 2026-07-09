Decizia luată de FRF după decesele lui Gabi Mureşan şi Radu Mărginean

Înaintea Supercupei României, dintre Universitatea Craiova şi Universitatea Cluj, care va avea loc pe stadionul “Ion Oblemenco”, va fi ţinut un moment de reculegere în memoria foştilor fotbalişti Gabriel Mureşan şi Radu Mărginean, a anunţat, joi, Federaţia Română de Fotbal, prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

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Confruntarea dintre Universitatea Craiova şi Universitatea Cluj din SuperCupa României va avea loc duminică, de la ora 20:30, şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Moment de reculegere în memoria lui Mureşan şi a lui Mărginean la Supercupa României

“Duminică, la Craiova, ne luăm rămas bun de la Gabriel Mureşan şi Radu Mărginean, doi oameni care au iubit acest sport şi care ne-au lăsat mult prea devreme. În semn de omagiu pentru memoria lor, la Supercupa României, Universitatea Craiova – FC Universitatea Cluj, ce se va disputa duminică, 12 iulie, pe stadionul ‘Ion Oblemenco’, va fi ţinut un moment de reculegere înainte de fluierul de start al partidei. Transmitem sincere condoleanţe familiilor îndoliate şi tuturor celor care i-au cunoscut şi apreciat. Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, au transmis reprezentaţii FRF.

Fostul fotbalist Gabi Mureşan a încetat din viaţă la doar 44 de ani, a anunţat clubul CFR 1907 Cluj, joi dimineaţa. Gabi Mureşan a îmbrăcat tricoul alb-vişiniu timp de şase sezoane, contribuind la una dintre cele mai frumoase perioade din istoria clubului, reuşind să câştige 3 titluri de campion, 3 Cupe şi 2 Supercupe ale României alături de echipa din Gruia.

După încheierea carierei de fotbalist, acesta a devenit primarul comunei Apold, funcţie pe care o ocupa din 2020. Mureşan a mai jucat la Gloria Bistriţa, Gaz Metan Mediaş şi ASA Târgu Mureş, precum şi în Rusia, la Tom Tomsk. De asemenea, Gabi Mureşan a strâns 9 selecţii la echipa naţională a României.