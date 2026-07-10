Modificări în programul etapei a doua din Liga 1. Când se va juca derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova

LPF a efectuat modificări în programul etapei a doua din Liga 1. Partidele se vor disputa între 24 și 27 iulie.
Capul de afiș al rundei a doua din noul sezon este ținut de derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova. Cele două rivale se vor înfrunta pe arena Arcul de Triumf.
Modificări în programul etapei a doua din Liga 1
Inițial, partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova a fost programată duminică, de la ora 21:30. Aceasta a fost mutată de LPF, urmând să se joace cu o zi mai devreme, sâmbătă.
Oltenii sunt angrenați în competițiile europene, fiind ca și calificați în turul doi preliminar de Champions League, după victoria din tur cu ML Vitebsk, scor 4-1. Astfel, pe 21/22 iulie, respectiv 28/29 iulie, oltenii ar putea da piept cu învingătoarea duelului Borac Banja Luka – Levski, în următoarea fază a preliminariilor competiției europene.
FCSB, care se va duela cu Auda pe 23, respectiv 30 iulie, va disputa partida cu Csikszereda, din etapa a doua a Ligii 1, pe 26 iulie, duminică. Celelalte echipe care sunt angrenate în competițiile europene, CFR Cluj și U Cluj, vor evolua luni, respectiv duminică.
Programul etapei a doua din Liga 1:
Vineri, 24 iulie
- Ora 18.30 UTA Arad – Oțelul Galați
- Ora 21.30 FC Argeș – Petrolul Ploiești
Sâmbătă, 25 iulie
- Ora 18.30 Farul Constanța – Corvinul Hunedoara
- Ora 21.30 Dinamo – Universitatea Craiova
Duminică, 26 iulie
- Ora 18.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Universitatea Cluj
- Ora 21.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB
Luni, 27 iulie
- Ora 18.30 CFR 1907 Cluj – FC Voluntari
- Ora 21.30 FC Botoșani – FC Rapid
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