Modificări în programul etapei a doua din Liga 1. Când se va juca derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova

LPF a efectuat modificări în programul etapei a doua din Liga 1. Partidele se vor disputa între 24 și 27 iulie.

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Capul de afiș al rundei a doua din noul sezon este ținut de derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova. Cele două rivale se vor înfrunta pe arena Arcul de Triumf.

Modificări în programul etapei a doua din Liga 1

Inițial, partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova a fost programată duminică, de la ora 21:30. Aceasta a fost mutată de LPF, urmând să se joace cu o zi mai devreme, sâmbătă.

Oltenii sunt angrenați în competițiile europene, fiind ca și calificați în turul doi preliminar de Champions League, după victoria din tur cu ML Vitebsk, scor 4-1. Astfel, pe 21/22 iulie, respectiv 28/29 iulie, oltenii ar putea da piept cu învingătoarea duelului Borac Banja Luka – Levski, în următoarea fază a preliminariilor competiției europene.

FCSB, care se va duela cu Auda pe 23, respectiv 30 iulie, va disputa partida cu Csikszereda, din etapa a doua a Ligii 1, pe 26 iulie, duminică. Celelalte echipe care sunt angrenate în competițiile europene, CFR Cluj și U Cluj, vor evolua luni, respectiv duminică.