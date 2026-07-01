Anglia – DR Congo LIVE VIDEO (19:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Englezii nu iau în calcul un pas greşit

Anglia întâlneşte DR Congo în şaisprezecimile Campionatului Mondial. Duelul va avea loc miercuri, de la ora 19:00, live pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Anglia a ajuns în fazele eliminatorii, după ce a câştigat Grupa L, din care au mai făcut parte Croaţia, Ghana şi Panama. De partea cealaltă, africanii au produs surpriza în Grupa K, ieşind de pe locul 3, după Columbia şi Portugalia.

Anglia – DR Congo e live miercuri, de la 19:00

Anglia este printre favoritele la câştigarea trofeului, cu o cotă de 7.80, după finalul fazei grupelor. Favorita specialiştilor este Franţa, cu o cotă de 4.45, Cocoşii Galici fiind urmaţi de Argentina, cu o cotă de 6.00, şi de Spania (6.60).

Echipele văzute cu cele mai mici şanse sunt Africa de Sud (cotă 3.000), RD Congo (900.00), Capul Verde (800.00) şi Paraguay (600.00).

“Echipele sunt toate bine organizate, apărarea lor este la un nivel foarte înalt și sunt bine pregătite. Pentru orice echipă, este foarte dificil să le spargi apărarea, mai ales când intri în meci ca favorit, mai ales împotriva unor echipe care nu au nimic de pierdut”, susţine însă Thomas Tuchel.