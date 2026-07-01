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Piero Hincapie, făcut praf după Mexic – Ecuador: “Să-ţi fie ruşine! Fără creier din partea lui”

Dan Roșu Publicat: 1 iulie 2026, 8:51

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Piero Hincapie, făcut praf după Mexic – Ecuador: Să-ţi fie ruşine! Fără creier din partea lui

Piero Hincapie - Getty Images

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Piero Hincapie (24 de ani) este al doilea jucător eliminat după ce a vorbit cu un adversar cu mâna la gură. Fundaşul lui Arsenal a fost dur criticat pentru gestul său, considerat iresponsabil.

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Conflictul pe care Hincapie l-a avut cu Santiago Gimnez a dus la eliminarea sa. El a fost ulterior aspru criticat şi pe reţelele de socializare.

Piero Hincapie, criticat dur după eliminarea din Mexic – Ecuador

“Fără creier din partea lui Hincapie. Ecuador a fost per total o rușine. Să-ți fie rușine! Reprezinți o țară întreagă la Cupa Mondială. Cred că voia să meargă la dușuri mai repede. Bănuiesc că a vrut să vorbească toată lumea despre el după meci”, a spus Phil Hay, jurnalist la The Athletic. , a spus Phil Hay, jurnalist la The Athletic.

După un fault făcut de ecuadorieni soldat cu un galben pentru Kendry Paez, s-a iscat un conflict între Piero Hincapie și Santiago Gimenez. În timpul momentelor tensionate, fundașul ecuadorian și-a pus mâna la gură pentru a-i spune ceva adversarului său, iar mexicanul s-a dus imediat la centralul Slavko Vincic pentru a-i semnala asta.

Arbitrul sloven s-a dus la monitorul VAR și a revăzut faza, după care i-a dat cartonașul roșu lui Hincapie fără să stea deloc pe gânduri. Ecuadorianul a devenit astfel al doilea fotbalist care e eliminat după o astfel de situație, primul fiind Miguel Almiron în duelul dintre Paraguay și Turcia din grupele Mondialului.

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Reprezentativa Mexicului s-a calificat în optimile Cupei Mondiale, după ce a învins, miercuri dimineaţa, cu scorul de 2-0, selecţionata Ecuadorului. Golurile au fost marcate de Quinones (22) şi Jimenez (31).

Partida a început cu o întârziere de o oră, deoarece la Ciudad de Mexico a fost furtună.

În optimi, Mexic va întâlni învingătoarea partidei dintre Anglia şi RD Congo, care se joacă astăzi.

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