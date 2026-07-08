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Novak Djokovic, savuros după maratonul de 5 ore de la Wimbledon: “Aş vrea şi eu să joc ca Messi”. Toată sala a început să râdă

Alex Masgras Publicat: 8 iulie 2026, 11:35

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Novak Djokovic, savuros după maratonul de 5 ore de la Wimbledon: Aş vrea şi eu să joc ca Messi. Toată sala a început să râdă

Novak Djokovic / Profimedia

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Novak Djokovic continuă să scrie istorie. La 39 de ani, sârbul s-a calificat în semifinalele de la Wimbledon după un meci memorabil în faţa lui Felix Auger-Aliassime, al patrulea jucător al lumii. După 5 ore şi 15 minute de luptă pe terenul central de la All England Club, Nole s-a impus cu 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6(4).

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Astfel, sârbul a obţinut calificarea în careul de aşi de la Wimbledon pentru al optulea an la rând. De şapte ori câştigător al turneului, Nole se va duela pentru un loc în marea finală contra lui Jannik Sinner.

Novak Djokovic a făcut toată sala să râdă la coferinţa de presă: “Ar fi frumos să joc şi eu 90 de minute ca Messi”

În timp ce Djokovic lupta pentru calificarea în semifinalele de la Wimbledon, pe partea cealaltă a globului, la Atlanta, Lionel Messi şi echipa Argentinei luptau pentru calificarea în sferturile de finală ale Cupei Mondiale. Egipt a condus cu 2-0 până în minutul 79 şi a fost aproape de o surpriză colosală, dar sud-americanii au reuşit o remontada de poveste.

Chiar dacă a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 21, Lionel Messi a fost omul din spatele acestei reveniri memorabile. I-a centrat lui Romero la primul gol marcat de campioana mondială, după care a restabilit egalitatea patru minute mai târziu. În al doilea minut al prelungirilor, Enzo Fernandez a marcat golul calificării.

La conferinţa de presă de la finalul meciului cu Felix Auger-Aliassime, celebrul jurnalist Ubaldo Scanagatta a făcut o comparaţie între sârb şi Lionel Messi, amândoi reuşind să facă performanţă la nivel înalt, chiar dacă au 39 de ani.

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“Ar fi frumos să joc 90 de minute ca el”, a spus Novak Djokovic, spre amuzamentul celor prezenţi în sală.

Dacă Novak Djokovic se pregăteşte pentru meciul cu Jannik Sinner din semifinalele de la Wimbledon, Lionel Messi şi Argentina vor juca în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 04:00, împotriva Elveţiei, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, pentru un loc în careul de aşi ai Cupei Mondiale 2026.

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