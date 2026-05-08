Lionel Messi, confesiune înainte de World Cup 2026! Favoritele în viziunea sa și ce a spus despre Cristiano Ronaldo

Campionatul Mondial din această vară se vede exclusiv în Universul Antena, iar turneul final este la doar o lună distanță. Lionel Messi a câștigat alături de Argentina ultima ediție de World Cup, iar starul selecționatei antrenate de Scaloni a vorbit despre competiție, dar și multe altele.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, fotbalistul legitimat la Inter Miami a dezvăluit care sunt în viziunea sa marile favorite la câștigarea trofeului, dar a vorbit și despre relația sa cu Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi: „Există și alți favoriți”

Campionatul Mondial din această vară va fi cel mai important eveniment sportiv al anului 2026, iar Argentina va încerca să își apere trofeul cucerit în urmă cu patru ani, în Qatar.

Lionel Messi a oferit un amplu interviu cu o lună înainte de startul competiției și a vorbit despre lista favoritelor, despre relația cu Cristiano Ronaldo, dar și despre șansele ca Neymar să prindă lotul Braziliei.

„Trebuie să înțelegem că există și alți favoriți, care sunt mai bine pregătiți decât noi și vor ajunge într-o formă mai bună. Franța arată din nou destul de bine și are atât de mulți jucători de top. De asemenea, Spania și Brazilia, care nu sunt în cea mai bună formă de ceva vreme, dar sunt mereu printre pretendente. Cred că și Portugalia are o echipă foarte competitivă.