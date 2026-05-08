Lionel Messi, confesiune înainte de World Cup 2026! Favoritele în viziunea sa și ce a spus despre Cristiano Ronaldo

Campionatul Mondial din această vară se vede exclusiv în Universul Antena, iar turneul final este la doar o lună distanță. Lionel Messi a câștigat alături de Argentina ultima ediție de World Cup, iar starul selecționatei antrenate de Scaloni a vorbit despre competiție, dar și multe altele.
Concret, fotbalistul legitimat la Inter Miami a dezvăluit care sunt în viziunea sa marile favorite la câștigarea trofeului, dar a vorbit și despre relația sa cu Cristiano Ronaldo.
Lionel Messi: „Există și alți favoriți”
Campionatul Mondial din această vară va fi cel mai important eveniment sportiv al anului 2026, iar Argentina va încerca să își apere trofeul cucerit în urmă cu patru ani, în Qatar.
Lionel Messi a oferit un amplu interviu cu o lună înainte de startul competiției și a vorbit despre lista favoritelor, despre relația cu Cristiano Ronaldo, dar și despre șansele ca Neymar să prindă lotul Braziliei.
„Trebuie să înțelegem că există și alți favoriți, care sunt mai bine pregătiți decât noi și vor ajunge într-o formă mai bună. Franța arată din nou destul de bine și are atât de mulți jucători de top. De asemenea, Spania și Brazilia, care nu sunt în cea mai bună formă de ceva vreme, dar sunt mereu printre pretendente. Cred că și Portugalia are o echipă foarte competitivă.
Rivalitatea mea cu Cristiano Ronaldo este ceva natural în lumea fotbalului. Până la urmă, eu eram la Barcelona, iar el la Real Madrid, concurând atât la nivel colectiv, cât și individual. Așa că oamenii ne compară constant. Dar relația noastră a fost întotdeauna bună de respect, totul între noi fiind strict la nivel sportiv.
Nu ne-am întâlnit des, în afară de meciuri sau ceremonii de premiere, dar am avut mereu o relație bună. Acum fiecare dintre noi se află într-o etapă diferită a vieții, dar în trecut am avut o frumoasă rivalitate sportivă”.
Lionel Messi: „Pentru mine vârsta nu contează”
„Nu pot fi foarte obiectiv la întrebarea dacă Neymar ar trebui să joace la Cupa Mondială, pentru că îmi este prieten. Desigur, m-aș bucura dacă ar participa la turneu. Sper să i se întâmple lucruri bune, pentru că merită. La fiecare Mondial ne dorim să joace cei mai buni fotbaliști, iar Ney va fi mereu printre ei, atâta timp cât este pe teren.
Vreau să câștig în orice. Nici măcar nu-i las pe copiii mei să mă învingă la jocuri video. Pur și simplu sunt așa și tocmai asta m-a adus la toate succesele mele. Nu știu să pierd, dar exact asta m-a făcut omul care sunt.
Pentru mine vârsta nu contează, atâta timp cât pot face ceea ce iubesc și mă simt în formă fizică bună. În ceea ce privește limba engleză, o înțeleg și pot vorbi puțin, dar scrisul îmi este mai dificil”, a precizat starul argentinian, citat de infobae.com.
