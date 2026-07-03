“Arbitrajul a fost teribil”. Selecționerul Croației a răbufnit după ce a fost eliminat de Portugalia la World Cup

Zlatko Dalic, selecționerul Croației, a oferit o reacție extrem de dură după ce Croația a fost eliminată de Portugalia în 16-imile Cupei Mondiale. Antrenorul de 59 de ani a avut o problemă cu arbitrajul care a creat controverse prin ce s-a întâmplat la una dintre ultimele faze de joc, când naționala din balcani a avut un gol anulat pe motiv de offside.

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Portugalia a obținut o calificare dramatică în optimile de finală de la Cupa Mondială, după ce a reușit să învingă Croația cu scorul de 2-1, la capătul unui duel care a avut și trei goluri anulate. Ivan Perisic a deschis scorul, însă lusitanii au restabilit egalitatea grație lui Cristiano Ronaldo, care a marcat primul său gol în fazele eliminatorii de la World Cup.

Lovitura de grație a fost dată de Goncalo Ramos, care în minutul 90+4 a marcat pentru 2-1. Dramatismul a atins cote maxime, când croații au înscris prin Jokso Gvaridol, golul fiind însă anulat pentru un offside la faza premergătoare reușitei în care a fost surprins Mario Pasalic.

Totul a venit după o centrare lungă de pe partea stângă, iar Matanovic a părut că a deviat subtil mingea, moment în care Pasalic era în offside. Arbitrii au fost nevoiţi să stabilească dacă Matanovic a atins sau nu mingea, iar acest lucru a fost stabilit cu ajutorul cipului instalat în balon, care a detectat mișcare în momentul în care Matanovic a sărit la cap.

Zlatko Dalic, dezamăgit de arbitrajul din Portugalia – Croația

Tot ce s-a întâmplat la Toronto l-a lăsat cu un gust amar pe Zlatko Dalic, selecționerul Croației, care a acuzat arbitrajul brigăzii conduse de norvegianul Espen Eskas. În plus, antrenorul a dat de înțeles că ar urma să plece de la națională după o perioadă de aproaope nouă ani.