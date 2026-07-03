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“Arbitrajul a fost teribil”. Selecționerul Croației a răbufnit după ce a fost eliminat de Portugalia la World Cup

Andrei Nicolae Publicat: 3 iulie 2026, 9:19

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Arbitrajul a fost teribil. Selecționerul Croației a răbufnit după ce a fost eliminat de Portugalia la World Cup

Zlatko Dalic, antrenorul Croației / Profimedia

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Zlatko Dalic, selecționerul Croației, a oferit o reacție extrem de dură după ce Croația a fost eliminată de Portugalia în 16-imile Cupei Mondiale. Antrenorul de 59 de ani a avut o problemă cu arbitrajul care a creat controverse prin ce s-a întâmplat la una dintre ultimele faze de joc, când naționala din balcani a avut un gol anulat pe motiv de offside.

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Portugalia a obținut o calificare dramatică în optimile de finală de la Cupa Mondială, după ce a reușit să învingă Croația cu scorul de 2-1, la capătul unui duel care a avut și trei goluri anulate. Ivan Perisic a deschis scorul, însă lusitanii au restabilit egalitatea grație lui Cristiano Ronaldo, care a marcat primul său gol în fazele eliminatorii de la World Cup.

Lovitura de grație a fost dată de Goncalo Ramos, care în minutul 90+4 a marcat pentru 2-1. Dramatismul a atins cote maxime, când croații au înscris prin Jokso Gvaridol, golul fiind însă anulat pentru un offside la faza premergătoare reușitei în care a fost surprins Mario Pasalic.

Totul a venit după o centrare lungă de pe partea stângă, iar Matanovic a părut că a deviat subtil mingea, moment în care Pasalic era în offside. Arbitrii au fost nevoiţi să stabilească dacă Matanovic a atins sau nu mingea, iar acest lucru a fost stabilit cu ajutorul cipului instalat în balon, care a detectat mișcare în momentul în care Matanovic a sărit la cap.

Zlatko Dalic, dezamăgit de arbitrajul din Portugalia – Croația

Tot ce s-a întâmplat la Toronto l-a lăsat cu un gust amar pe Zlatko Dalic, selecționerul Croației, care a acuzat arbitrajul brigăzii conduse de norvegianul Espen Eskas. În plus, antrenorul a dat de înțeles că ar urma să plece de la națională după o perioadă de aproaope nouă ani.

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Arbitrajul a fost teribil. Niciun fault, nicio fază oprită în favoarea noastră. A fost un arbitraj prost, dar Croația a pierdut, iar noi nu avem dreptul să spunem așa multe, îmi pare rău.

Cred că a venit finalul unei ere. E timpul pentru noi începuturi. Tot ce am realizat este incredibil, am avut un succes minunat. Băieții au făcut de două ori miracole pe care nu ar fi trebuit să le facă. Pot doar să îi felicit. Nu am nimic de reproșat băieților, au luptat, au depus efort, au dat totul“, a spus Dalic, conform abola.pt.

Ce a spus Zlatko Dalic despre meciul propriu-zis dintre Portugalia și Croația

Aș vrea să felicit Portugalia și să le urez noroc pe mai departe în competiție. Planul pentru prima repriză a fost să nu primim gol, dar blocul defensiv nu ar fi trebuit să fie atât de jos. Am reușit să ne apărăm și să nu primim goluri.

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În partea a doua, am întors meciul în favoarea noastră, ne-am creat multe ocazii și, în final, nu am meritat acest rezultat. Pot doar să îi felicit pe băieți“, a mai spus antrenorul croat.

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