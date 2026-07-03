Luka Modric a făcut praf VAR-ul, după ce Portugalia a eliminat Croaţia: “Dacă ar fi fost invers, nu ar fi intervenit”

Luka Modric a rămas cu un gust amar după eliminarea Croaţiei din 16-imile Cupei Mondiale. Portugalia s-a impus cu 2-1 la Toronto, la capătul unui meci nebun, cu patru goluri anulat şi o final dramatic. Goncalo Ramos a înscris pentru lusitani în minutul 90+3, în timp ce reuşita lui Gvardiol din minutul 90+13, care ar fi trimis meciul în prelungiri, a fost anulată din cauza unui offside.
Tot în repriza secundă, Cristiano Ronaldo a înscris dintr-un penalty criticat de croaţi. Renato Vega a căzut în careul, dar arbitrul a lăsat jocul să continue. Abia după intervenţia VAR, lusitanii au înscris.
Luka Modric a făcut praf VAR-ul, după ce Portugalia a eliminat Croaţia
Luka Modric a avut o reacţie dură legată de această fază şi nu consideră că a fost un fault evident. Mai mult, mijlocaşul este de părere că VAR nu ar fi intervenit dacă echipa sa era cea care trebuia să primească lovitură de la 11 metri:
“Unele lucruri nu au mers aşa cum ne-am fi aşteptat. Dacă ar fi fost invers, VAR nu ar fi intervenit. Prima oară, când VAR a fost introdus, am zis că nu îmi place. Cu timpul, a devenit util pentru anumite lucruri, dar e folosit greşit sau selectiv, în funcţie de cât de mare e echipa.
VAR ar trebui să intervină dacă e o greşeală 200%, dar dacă este în zona gri, nu ar trebui. Nu are niciun motiv VAR-ul să intervină. Nu e penalty. Jucătorii ambelor echipe se trăgeau, se împingeau. Vlasic nu l-a tras, l-a ţinut şi au căzut amândoi”, a declarat Luka Modric, citat de marca.com.
Chiar dacă această eliminare doare foarte tare, Luka Modric vrea să treacă peste această înfrângere fără să facă prea mult scandal, mai ales că tocmai a jucat ultimul său meci la Cupa Mondială:
“Mă deranjează şi doare. Dar asta e, trebuie să mergem mai departe, nu ne vom plânge. Unele lucruri mă deranjează, pentru că soarta decide, decide cum te simţi pentru tot ce faci, tot ce sacrifici, pentru ce munceşti din greu şi lupţi. Avem mulţi jucători tineri şi când se întâmplă aşa ceva doare mereu”, a mai spus Modric.
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