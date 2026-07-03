Luka Modric a făcut praf VAR-ul, după ce Portugalia a eliminat Croaţia: “Dacă ar fi fost invers, nu ar fi intervenit”

Luka Modric a rămas cu un gust amar după eliminarea Croaţiei din 16-imile Cupei Mondiale. Portugalia s-a impus cu 2-1 la Toronto, la capătul unui meci nebun, cu patru goluri anulat şi o final dramatic. Goncalo Ramos a înscris pentru lusitani în minutul 90+3, în timp ce reuşita lui Gvardiol din minutul 90+13, care ar fi trimis meciul în prelungiri, a fost anulată din cauza unui offside.

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Tot în repriza secundă, Cristiano Ronaldo a înscris dintr-un penalty criticat de croaţi. Renato Vega a căzut în careul, dar arbitrul a lăsat jocul să continue. Abia după intervenţia VAR, lusitanii au înscris.

Luka Modric a făcut praf VAR-ul, după ce Portugalia a eliminat Croaţia

Luka Modric a avut o reacţie dură legată de această fază şi nu consideră că a fost un fault evident. Mai mult, mijlocaşul este de părere că VAR nu ar fi intervenit dacă echipa sa era cea care trebuia să primească lovitură de la 11 metri:

“Unele lucruri nu au mers aşa cum ne-am fi aşteptat. Dacă ar fi fost invers, VAR nu ar fi intervenit. Prima oară, când VAR a fost introdus, am zis că nu îmi place. Cu timpul, a devenit util pentru anumite lucruri, dar e folosit greşit sau selectiv, în funcţie de cât de mare e echipa.

VAR ar trebui să intervină dacă e o greşeală 200%, dar dacă este în zona gri, nu ar trebui. Nu are niciun motiv VAR-ul să intervină. Nu e penalty. Jucătorii ambelor echipe se trăgeau, se împingeau. Vlasic nu l-a tras, l-a ţinut şi au căzut amândoi”, a declarat Luka Modric, citat de marca.com.