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Care este singurul club care garantat va avea cel puțin un jucător în finala Campionatului Mondial

Sebastian Ujica Publicat: 8 iulie 2026, 14:39

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Care este singurul club care garantat va avea cel puțin un jucător în finala Campionatului Mondial

Kylian Mbappe este unul dintre jucătorii Realului care pot prinde finala Campionatului Mondial / Getty Images

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Deși nu s-a aflat la începutul Mondialului în topul cluburilor cu cei mai mulți jucători prezenți la turneul final, Real Madrid va avea cu siguranță cel puțin un jucător prezent în marea finală de pe 19 iulie din New Jersey, transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Asta pentru că Real Madrid este singurul club care are cel puțin un jucător la patru dintre naționalele prezente pe aceeași parte de tablou!

Real Madrid va avea jucător în marea finală

Transferul lui Marc Cucurella de la Chelsea la Real Madrid s-a dovedit a fi unul bun pentru Real încă dinainte ca fundașul de 27 de ani să îmbrace tricoul madrilenilor. Cel puțin pentru această statistică. Pentru că naționala Spaniei este singura în care Real Madrid nu avea jucători pe acea parte de tablou.

Pe lângă Cucurella la Spania, Real Madrid îi mai are pe Mbappe, Tchouameni și Konate în naționala Franței, pe Courtois în naționala Belgiei și pe Brahim Diaz în naționala Marocului. Cel puțin unul dintre aceștia va fi pe teren la finala de pe 19 iulie. Iar Real Madrid are jucători și pe cealaltă parte de tablou, Jude Bellingham fiind unul dintre jucătorii care au impresionat la Mondial. Bătăi de cap pentru Jose Mourinho care garantat va avea un număr mai mic de jucători la reuniunea lotului, programată pentru 13 iulie.

În schimb, PSG are jucători în naționalele Franței, Marocului și Spaniei, dar nu în cea a Belgiei, lui Manchester City îi lipsește un jucător marocan, la fel și în cazul lui Arsenal. Crystal Palace este și ea bine reprezentată, cu jucători în naționalele Franței, Marocului și Spaniei, însă fără jucător în naționala Belgiei.

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Pe celalaltă parte de tablou nu există club care să aibă jucători la mai multe de două dintre țările prezente.

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